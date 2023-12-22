Замкнутый круг: почему в США увязали поддержку Украины с пополнением арсеналов Пентагона
Пентагон намерен восполнить запасы оружия за счёт средств для Украины
- Пентагон
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Выделение дополнительных средств на поддержку Украины в соответствии с запросом Белого дома помогло бы США восполнить собственные запасы вооружений, заявил на брифинге для прессы официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Если говорить о бюджете и NDAA (оборонном бюджете. — RT), то мы, конечно, будем стремиться пополнить наши собственные запасы и продолжим это делать. Разумеется, дополнительное (финансирование. — RT) Украины поможет нам восполнить запасы и выделить на это средства. Однако мы будем продолжать делать всё необходимое, чтобы убедиться, что степень нашей готовности сохраняется на должном уровне», — сказал он, отвечая на вопрос о том, отразится ли отсутствие чётких планов по оказанию помощи Украине на возможности США пополнять собственные арсеналы.
Райдер уточнил, что у США на финансирование киевского режима остаётся около $1 млрд, который будет выделен до конца года. Это, по словам чиновника, свидетельствует о необходимости поддержки Украины в конгрессе.
Стоит отметить, что Пентагон не впервые связывает вопрос одобрения конгрессом дальнейшей военной помощи Украине с потребностью восполнить собственные запасы вооружений Соединённых Штатов. Так, в конце сентября замминистра обороны США по финансам Майкл Маккорд направил в конгресс письмо, в котором сообщил, что у ведомства осталось только $1,6 млрд из выделенных конгрессом $25,9 млрд на пополнение своих запасов вооружений взамен отправленных Киеву.
Кроме того, Маккорд предупредил, что Пентагону «пришлось замедлить» пополнение запасов американских ВС, чтобы «подстраховаться» на фоне неопределённости, связанной с дальнейшим финансированием. По словам замминистра, такая ситуация может негативно сказаться на боеготовности армии США.
Помощь на исходе
Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что у Вашингтона практически не осталось денег для Киева.
«Не считая дополнительной помощи, выделение которой президент запросил у конгресса, у нас нет волшебного горшочка с финансированием. Помощь, которую мы выделили Украине, заканчивается, иссякает. У нас почти не осталось необходимых нам денег, а время практически на исходе», — подчеркнул глава американской дипломатии.
При этом он добавил, что у американских властей есть «чёткий план, чтобы в будущем подобный уровень помощи и поддержки больше не понадобился».
- Госсекретарь США Энтони Блинкен
- AP
- © Alex Brandon
В Вашингтоне ранее неоднократно предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины будут исчерпаны до конца года.
Напомним, что администрация Байдена в конце октября направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году в размере $106 млрд, которые преимущественно должны пойти на военную помощь Украине ($61,4 млрд) и Израилю ($14,3 млрд).
Однако эта инициатива встретила резкое сопротивление в палате представителей, контролируемой республиканцами. Конгрессмены потребовали от администрации Байдена и демократов ужесточить миграционную политику и выделить больше средств на укрепление южной границы Соединённых Штатов.
Белому дому не удалось прийти к компромиссу с оппозицией, и в итоге законопроект 6 декабря заблокировал сенат.
Представители киевского режима пытались лично повлиять на разблокировку помощи. Сначала делегация в составе председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и посла Украины в США Оксаны Маркаровой встретилась со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Через несколько дней в Вашингтон прибыл и Владимир Зеленский, для которого 12 декабря была организована специальная встреча за закрытыми дверями с представителями сената. Однако по итогам этого мероприятия сенатор Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не сообщил им ничего нового.
В итоге конгресс не стал рассматривать законопроект о выделении помощи Украине, а лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл 19 декабря в совместном заявлении сообщили, что законодатели вернутся к этому вопросу только после парламентских каникул — 8 января.
«Перестаёт быть главной темой»
Между тем аналитики отмечают, что продолжение конфликта на Украине выгодно прежде всего американской военной промышленности, о чём и свидетельствует заявление Патрика Райдера.
«Пентагон заинтересован в предоставлении Украине военной помощи, поскольку основная часть выделенных средств будет освоена предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса. Как правило, США передают киевскому режиму морально устаревшие ракеты и танки 1990-х годов. Иначе дело обстоит с артиллерийскими снарядами, потребность в которых у ВСУ чрезвычайно высока. Как выяснилось, производственные мощности стран НАТО не способны утолить снарядный голод украинской армии. Американские военные бьют тревогу, поскольку их собственные склады с боеприпасами пустеют», — сказал в разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
С его точки зрения, для поддержания относительной боеспособности ВСУ Соединённые Штаты должны перезапустить свою оборонную промышленность, влив в неё миллиарды долларов.
«Однако для осуществления столь крупных вложений американские налогоплательщики и конгрессмены хотели бы увидеть хоть какие-то успехи украинцев на поле боя. В противном случае подобного рода инвестиции будут расцениваться как выбрасывание денег на ветер. Таким образом, получается замкнутый круг», — констатировал аналитик.
- Выгрузка американского вооружения в Киеве в феврале 2022 года
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
Схожую точку зрения выразил в комментарии RT и военный обозреватель Александр Хроленко.
«В США наблюдается круговорот: выделяются деньги на помощь Киеву, на которые фактически заказывается новое оружие и боеприпасы, а Украина получает старые вооружения, которые 20—30 лет хранились в арсеналах Пентагона. Если бы Киеву удалось показать какие-то успехи, то поддержка Вашингтона была бы более активной. Но уже сейчас всё чаще американские и европейские СМИ допускают, что США вполне могут позволить Украине развалиться», — считает специалист.
Ко всему прочему, даже несмотря на попытку нарастить производство, западный ВПК не может обеспечить потребности ВСУ, добавил аналитик.
«Печатный станок можно включить, а взять и быстро запустить ВПК невозможно, многое кануло в Лету со времён холодной войны. В то же время у Киева нет успехов на поле боя. Российская армия наступает по всем оперативным направлениям. Кроме того, в мире то и дело возникают ситуации, требующие внимания Соединённых Штатов. Это и обстановка на Ближнем Востоке, и Тайвань. Украина постепенно перестаёт быть главной темой, поэтому не исключено, что её финансирование будет сокращаться», — заключил Хроленко.