Замкнутый круг: почему в США увязали поддержку Украины с пополнением арсеналов Пентагона

Выделение дополнительных средств на поддержку Украины помогло бы США пополнить собственные запасы вооружений, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, администрация Белого дома продолжит искать возможности для восполнения арсеналов. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что у Вашингтона «нет волшебного горшочка с финансированием» для Киева. Политологи отмечают, что дальнейшее спонсирование киевского режима выгодно прежде всего американскому ВПК. Однако отсутствие успехов ВСУ на поле боя ставит под вопрос помощь Украине со стороны США, считают аналитики.

Выделение дополнительных средств на поддержку Украины в соответствии с запросом Белого дома помогло бы США восполнить собственные запасы вооружений, заявил на брифинге для прессы официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Если говорить о бюджете и NDAA (оборонном бюджете. — RT), то мы, конечно, будем стремиться пополнить наши собственные запасы и продолжим это делать. Разумеется, дополнительное (финансирование. — RT) Украины поможет нам восполнить запасы и выделить на это средства. Однако мы будем продолжать делать всё необходимое, чтобы убедиться, что степень нашей готовности сохраняется на должном уровне», — сказал он, отвечая на вопрос о том, отразится ли отсутствие чётких планов по оказанию помощи Украине на возможности США пополнять собственные арсеналы.

Райдер уточнил, что у США на финансирование киевского режима остаётся около $1 млрд, который будет выделен до конца года. Это, по словам чиновника, свидетельствует о необходимости поддержки Украины в конгрессе.

Стоит отметить, что Пентагон не впервые связывает вопрос одобрения конгрессом дальнейшей военной помощи Украине с потребностью восполнить собственные запасы вооружений Соединённых Штатов. Так, в конце сентября замминистра обороны США по финансам Майкл Маккорд направил в конгресс письмо, в котором сообщил, что у ведомства осталось только $1,6 млрд из выделенных конгрессом $25,9 млрд на пополнение своих запасов вооружений взамен отправленных Киеву.

Кроме того, Маккорд предупредил, что Пентагону «пришлось замедлить» пополнение запасов американских ВС, чтобы «подстраховаться» на фоне неопределённости, связанной с дальнейшим финансированием. По словам замминистра, такая ситуация может негативно сказаться на боеготовности армии США.

Помощь на исходе

Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что у Вашингтона практически не осталось денег для Киева.

«Не считая дополнительной помощи, выделение которой президент запросил у конгресса, у нас нет волшебного горшочка с финансированием. Помощь, которую мы выделили Украине, заканчивается, иссякает. У нас почти не осталось необходимых нам денег, а время практически на исходе», — подчеркнул глава американской дипломатии.

При этом он добавил, что у американских властей есть «чёткий план, чтобы в будущем подобный уровень помощи и поддержки больше не понадобился».

Госсекретарь США Энтони Блинкен

AP

© Alex Brandon

В Вашингтоне ранее неоднократно предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины будут исчерпаны до конца года.

Напомним, что администрация Байдена в конце октября направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году в размере $106 млрд, которые преимущественно должны пойти на военную помощь Украине ($61,4 млрд) и Израилю ($14,3 млрд).

Однако эта инициатива встретила резкое сопротивление в палате представителей, контролируемой республиканцами. Конгрессмены потребовали от администрации Байдена и демократов ужесточить миграционную политику и выделить больше средств на укрепление южной границы Соединённых Штатов.

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Белому дому не удалось прийти к компромиссу с оппозицией, и в итоге законопроект 6 декабря заблокировал сенат.

Представители киевского режима пытались лично повлиять на разблокировку помощи. Сначала делегация в составе председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и посла Украины в США Оксаны Маркаровой встретилась со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Через несколько дней в Вашингтон прибыл и Владимир Зеленский, для которого 12 декабря была организована специальная встреча за закрытыми дверями с представителями сената. Однако по итогам этого мероприятия сенатор Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не сообщил им ничего нового.

В итоге конгресс не стал рассматривать законопроект о выделении помощи Украине, а лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл 19 декабря в совместном заявлении сообщили, что законодатели вернутся к этому вопросу только после парламентских каникул — 8 января.

«Перестаёт быть главной темой»

Между тем аналитики отмечают, что продолжение конфликта на Украине выгодно прежде всего американской военной промышленности, о чём и свидетельствует заявление Патрика Райдера.

«Пентагон заинтересован в предоставлении Украине военной помощи, поскольку основная часть выделенных средств будет освоена предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса. Как правило, США передают киевскому режиму морально устаревшие ракеты и танки 1990-х годов. Иначе дело обстоит с артиллерийскими снарядами, потребность в которых у ВСУ чрезвычайно высока. Как выяснилось, производственные мощности стран НАТО не способны утолить снарядный голод украинской армии. Американские военные бьют тревогу, поскольку их собственные склады с боеприпасами пустеют», — сказал в разговоре с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

С его точки зрения, для поддержания относительной боеспособности ВСУ Соединённые Штаты должны перезапустить свою оборонную промышленность, влив в неё миллиарды долларов.

«Однако для осуществления столь крупных вложений американские налогоплательщики и конгрессмены хотели бы увидеть хоть какие-то успехи украинцев на поле боя. В противном случае подобного рода инвестиции будут расцениваться как выбрасывание денег на ветер. Таким образом, получается замкнутый круг», — констатировал аналитик.

Выгрузка американского вооружения в Киеве в феврале 2022 года

AFP

© Sergei SUPINSKY

Схожую точку зрения выразил в комментарии RT и военный обозреватель Александр Хроленко.

«В США наблюдается круговорот: выделяются деньги на помощь Киеву, на которые фактически заказывается новое оружие и боеприпасы, а Украина получает старые вооружения, которые 20—30 лет хранились в арсеналах Пентагона. Если бы Киеву удалось показать какие-то успехи, то поддержка Вашингтона была бы более активной. Но уже сейчас всё чаще американские и европейские СМИ допускают, что США вполне могут позволить Украине развалиться», — считает специалист.

Ко всему прочему, даже несмотря на попытку нарастить производство, западный ВПК не может обеспечить потребности ВСУ, добавил аналитик.

«Печатный станок можно включить, а взять и быстро запустить ВПК невозможно, многое кануло в Лету со времён холодной войны. В то же время у Киева нет успехов на поле боя. Российская армия наступает по всем оперативным направлениям. Кроме того, в мире то и дело возникают ситуации, требующие внимания Соединённых Штатов. Это и обстановка на Ближнем Востоке, и Тайвань. Украина постепенно перестаёт быть главной темой, поэтому не исключено, что её финансирование будет сокращаться», — заключил Хроленко.