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Блинкен: у нас почти закончились деньги для военных поставок Украине

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У США почти закончились время и деньги для отправки военной помощи Украине, признал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: у нас почти закончились деньги для военных поставок Украине
  • AP

«У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки Киева], и у нас почти закончилось время», — цитирует его ТАСС.

Блинкен потребовал от конгресса США как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Украине.

В Белом доме опасаются, что с наступлением зимних холодов в зоне спецоперации российская армия лишь усилит проведение наступательных операций.

Как считает координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, если конгресс США не разблокирует дальнейшие поставки оружия ВСУ, российским войскам станет ещё легче продвигаться вперёд.

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