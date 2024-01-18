Политик Филиппо потребовал отказаться от поставок САУ CAESAR Украине

Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо требует отказаться от поставок САУ CAESAR Украине. Он напомнил, что каждая такая самоходка стоит €5 млн.

«Полное безумие. Франция произведёт десятки гаубиц CAESAR для Украины Зеленского. Каждая САУ стоит €5 млн, что в общей сложности составит €390 млн», — написал Филиппо в X.

Это происходит в момент, когда Украина терпит поражение, а американцы прекратили свои поставки, подчеркнул он.

«Это безумие должно прекратиться! Давайте выберем мир и перестанем губить себя ради марионетки НАТО!» — заявил политик.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее сообщил, что украинские власти приобрели ещё шесть гаубиц CAESAR.

Париж ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом, отметил он.