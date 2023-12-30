«Расчёты не оправдались»: почему в ФРГ заявили о неэффективности подготовки военных ВСУ

Украинское наступление в 2023 году не увенчалось успехом в том числе из-за того, что тактика преодоления минных заграждений, которой НАТО обучает ВСУ, оказалась неэффективной в условиях текущего конфликта. Такое мнение выразил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ. По его словам, на Западе не предполагали, что российскому военно-промышленному комплексу удастся нарастить производство вооружений в условиях санкций. Как отмечают политологи, несмотря на неудачи ВСУ на поле боя, Вашингтон и Брюссель сохранят антироссийский курс и будут поддерживать киевский режим.

Украинскому контрнаступлению в 2023 году не смогли помочь поставленные Западом машины для разминирования, а тактика, которой НАТО обучает подразделения ВСУ в части преодоления минных заграждений, оказалась бесполезна. Об этом в интервью изданию Süddeutsche Zeitung заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ.

«Ширина и глубина некоторых минных заграждений достигают нескольких километров. Когда взвод мотопехоты сталкивается с подобным минным заграждением, мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При протяжённости заграждения до 10 км такой тактический подход невозможен», — рассказал Фройдинг.

По его словам, украинцам не помогли и машины разминирования, переданные Киеву западными странами.

«Украинские вооружённые силы попытались использовать оборудование для разминирования, которое поставили также и мы. Однако оно сразу же попало под обстрел русских. В результате украинцы понесли значительные потери в сапёрных танках и подобной технике, так что в основном они были вынуждены действовать пехотой и обезвреживать эти мины вручную по ночам. А это занимает очень, очень много времени и, конечно, связано с большими потерями», — пояснил он.

Кроме того, Берлин не был готов к тому, что Россия в условиях санкционного давления сможет наращивать мощности своей военной промышленности, констатировал генерал-майор Фройдинг.

«Может быть, не то чтобы недооценили, но в самом начале мы не представляли себе стойкость русских так, как оцениваем её сегодня. Мы также не предполагали, что они преуспеют в том, что мы сейчас ясно видим: что они усилят свой военно-промышленный комплекс, расширят его, увеличат производственные мощности, несмотря на драконовский санкционный режим», — цитирует его Süddeutsche Zeitung.

Немецкая поддержка

Германия активно снабжает Киев вооружениями и оказывает ему финансовую поддержку. С февраля 2022 года суммарная помощь Украине со стороны ФРГ превысила €25 млрд — второй в мире показатель после США. Кроме того, на 2024 год в бюджете Германии заложено €8 млрд на поставки оружия и другое финансирование киевского режима.

22 декабря правительство ФРГ сообщило о передаче Украине нескольких зенитных установок Gepard и более 30 тыс. боеприпасов калибра 35 мм к ним, а также двух машин разминирования Wisent 1, десяти дронов Vector и свыше 25 тыс. снарядов калибра 40 мм для автоматических гранатомётов.

Подбитый украинский танк

РИА Новости

© Сергей Аверин

Кроме того, Берлин проводит обучение военнослужащих ВСУ. По словам генерал-майора Фройдинга, уже более 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Германии. Он сообщил, что эта программа продолжится и что 4 января 2024 года начнётся подготовка ещё двух пехотных батальонов.

При этом в Берлине неоднократно заявляли, что без поддержки со стороны США немецкие власти не в состоянии будут самостоятельно спонсировать киевский режим. В частности, на это указал сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Союз 90/Зелёные» Омид Нурипур, активно лоббировавший отправку вооружений на Украину.

В интервью DPA он подчеркнул, что если Вашингтон свернёт или ослабит поддержку Киева, то Европа должна будет её усилить.

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В свою очередь, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на днях сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц ожидает продолжения оказания помощи Украине со стороны США.

«Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину», — сказал Бюхнер.

Стоит отметить, что ранее член экономического совета при немецком кабмине Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post выступила с предложением увеличить подоходный налог в республике, чтобы нарастить объёмы военной поддержки Украины.

По её словам, особые обстоятельства требуют особых мер и надбавка к подоходному налогу за солидарность с Украиной могла бы стать такой мерой, даже невзирая на очевидную непопулярность среди населения.

Германия также не отказывается от санкционного давления на Россию. Так, представитель Минэкономики ФРГ в ходе брифинга 28 декабря сообщил журналистам, что ЕС будет разрабатывать новые пакеты санкций против России.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», — цитирует чиновника ТАСС.

В свою очередь, представитель кабмина ФРГ заявил, что правительство считает санкции в целом очень эффективными и не собирается от них отказываться, даже несмотря на то, что Россия нашла других покупателей на свои энергоресурсы.

Итоги года

Для военно-политического руководства Германии пришло время подвести итоги 2023 года, на протяжении которого они активно поддерживали киевский режим, констатируют аналитики.

«Сейчас в Берлине подводят итоги так называемого контрнаступления ВСУ. Учитывая, что оно готовилось в том числе и при помощи западных кураторов и партнёров Украины, выводы неутешительные. НАТО и США не вполне готовы к ведению интенсивных боевых действий, на что указывают ошибки, которые по их линии и с их подготовкой и допустили украинцы», — сказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT.

Генеральный штаб бундесвера

Gettyimages.ru

© Hans-Peter Merten

Аналогичным образом дела обстоят и с оценкой Германией и другими странами НАТО возможностей российской промышленности и ВПК, считает Ермаков.

«Берлин, Вашингтон и другие надеялись, что у России всё закончится: снаряды, патроны, ракеты. Но все эти расчёты не оправдались, российский ВПК работает слаженно. Помимо того, что наращивается выпуск уже имеющихся видов вооружений, проходит и модернизация. Это беспокоит натовских экспертов, которые в данной ситуации не знают, как противодействовать этому, учитывая, что согласован уже 12-й пакет санкций против России», — констатировал политолог.

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В то же время, с его точки зрения, западный военный и политический класс делает правильные наблюдения, однако не хочет брать на себя ответственность за текущую ситуацию.

«Они верно замечают, что недооценили Россию. Но при этом всю ответственность хотят переложить именно на своих подопечных — киевский режим и командование ВСУ. Таким образом выводятся из-под огня западные эксперты и советники, которых великое множество в украинских штабах разного уровня. С другой стороны, в этих заявлениях между строк читается намерение НАТО и дальше противодействовать РФ и диктовать ей условия с позиции силы», — пояснил аналитик.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин также полагает, что к Западу постепенно приходит осознание того, что Россия оказалась гораздо крепче, чем им представлялось.

«Когда были введены первые четыре пакета экономических санкций против РФ, они были уверены, что сломают Россию, а на территории Украины её просто продолжат добивать», — пояснил политолог в разговоре с RT.

Однако России удалось выстоять под этим натиском и мобилизовать свой ОПК, добавил Кошкин. При этом, по его словам, вряд ли текущие заявления немецкого генерала могут говорить о возможном изменении антироссийского курса Берлина.

«ФРГ будет продолжать выполнять указания Вашингтона, придерживаясь концепции трансатлантического единства. Что касается поставок вооружения и финансирования, сейчас это стало довольно сложным даже для Вашингтона, тем более он пытается переложить это бремя на плечи своих союзников в Европе, что не воспринимается ими с восторгом. Ситуация для них непростая, хотя в США надеются, что к весне 2024 года ВСУ будут способны провести очередное контрнаступление, которое будет значительно результативнее, чем первое», — заключил Кошкин.