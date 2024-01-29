«Цепная реакция»: чем вызваны протесты французских фермеров

Французские фермеры объявили о начале акции по блокированию Парижа и трёх близлежащих департаментов 29 января. По словам организаторов протестного движения, с 14:00 (16:00 мск) фермеры начнут «бессрочную осаду столицы». Согласно их планам, ни один грузовик с продовольствием не должен попасть в Париж. Масштабные акции протеста фермеров начались во Франции 18 января. Сельхозпроизводители недовольны ростом импорта агропродукции и планами правительства повысить цены на дизельное топливо. По мнению экспертов, не последнюю роль в недовольстве европейских аграриев играет и тот факт, что правительства ЕС находят средства для помощи Украине при одновременном сокращении поддержки своих производителей.

Французские фермеры объявили понедельник, 29 января, днём начала бессрочной блокады Парижа в знак несогласия с правительственной политикой в области сельского хозяйства.

Акция была анонсирована крупнейшим профсоюзом фермеров FNSEA и организацией «Молодые сельхозпроизводители» (Jeunes Agriculteurs). Две эти группы объединяют большинство представителей сельскохозяйственной отрасли страны.

«С 14:00 (16:00 мск) понедельника, 29 января, работники сельского хозяйства из департаментов Эна, Об, Эр, Эр и Луар, Марна, Нор, Уаза, Па-де-Кале, Сена и Марна, Приморская Сена, Сомма, а также региона Иль-де-Франс, являющиеся членами отделений профсоюзов FNSEA и «Молодые сельхозпроизводители» в парижской агломерации, начинают бессрочную осаду столицы», — говорится в заявлении протестующих.

Протест фермеров во Франции

© AP Photo/Fred Scheiber

Согласно планам активистов, на время «осады» ни один грузовик с продовольствием не должен попасть в Париж. По словам представителя Jeunes Agriculteurs Максима Бюизара, акция продлится не менее пяти дней. На фоне таких заявлений 28 января министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам не допустить полной блокады Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Вместе с тем Дарманен подчеркнул, что силы правопорядка должны действовать очень сдержанно, вмешиваясь в ситуацию лишь при наличии угрозы неприкосновенности частных лиц, государственных и частных зданий или имущества.

Эффект домино

Напомним, протесты фермеров начались во Франции 18 января. Используя сельхозтехнику, демонстранты заблокировали ряд трасс в стране, что привело к остановке движения и вызвало перебои с подвозом продуктов в супермаркеты. Недовольные фермеры выдвинули список более чем из 100 претензий к французскому руководству.

«Фермеры недовольны своим положением, им тяжело экономически. Они работают в ноль, а то и в минус, поэтому требуют пересмотреть государственную политику в сфере сельского хозяйства, а также некоторые решения Брюсселя», — рассказал RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров.

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Одной из главных причин протеста фермеров стало подорожание дизеля, говорят специалисты. Как отмечает телеканал France 24, «этот опасный для окружающей среды тип топлива, применяющийся в сельхозтехнике, долгое время пользовался поддержкой правительства в виде налоговых льгот», однако руководство страны в рамках реализации политики энергетического перехода решило отменить эти послабления.

Кроме того, фермеры недовольны несоблюдением принятого в 2018 году закона EGalim, одной из ключевых целей которого была защита доходов работников сельского хозяйства. Среди причин протестов, по информации агентства Reuters, называется и рост импорта агропродукции с Украины, для которой ЕС после начала СВО отменил квоты и пошлины.

В дополнение к этому Брюссель возобновил переговоры по заключению торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком «Меркосур», что вызвало опасения фермеров относительно будущих условий конкуренции в области производства сахара, зерна и мяса. Дело в том, что иностранные производители находятся в более выгодном положении, поскольку, в отличие от европейских фермеров, они не обязаны соблюдать в своей работе жёсткие экологические стандарты ЕС.

В копилку недовольства французских сельхозпроизводителей легли и новые нормы Евросоюза в области охраны окружающей среды, которые усложняют и без того непростое ведение бизнеса в этой сфере.

Все эти факторы совпали с не самой благополучной ситуацией в сельскохозяйственной отрасли. Как сообщает France 24, во Франции доля фермерских домохозяйств, живущих за чертой бедности (17,4%), выше, чем среди рабочих (13,9%) и служащих (12,1%), и почти в два раза выше, чем среди остального населения страны (9,2%).

Пытаясь остановить протесты, сообщает France 24, премьер-министр Франции Габриэль Атталь на прошлой неделе посетил несколько ферм и выслушал требования сельхозпроизводителей. По итогам своей поездки 26 января он объявил о принятии срочных мер, которые включают в себя отказ от повышения налога на дизтопливо для внедорожной техники, повышение размера компенсаций для животноводческих предприятий, на которых крупный рогатый скот пострадал от эпизоотической геморрагической болезни, а также принятие жёстких карательных мер против трёх предприятий сельхозсектора, не соблюдающих положения закона EGalim.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь общается с фермерами

AFP

© ALAIN JOCARD

Но обещания, данные премьером, разделили протестующих на два лагеря: часть из них после заявления премьера решили разблокировать трассы, а другие посчитали перечисленные Атталем меры недостаточными и заявили о намерении продолжать протесты.

По словам экспертов, схожие акции сейчас разворачиваются и в других странах Евросоюза, в том числе в ФРГ и Италии.

«Это как эффект домино. В других странах причины недовольства населения схожи: много банкротств, производители не выдерживают конкуренции, недовольны ростом цен на энергоносители и так далее. Фермеры требуют внимания государства к этой ситуации», — говорит Сергей Фёдоров.

«Не приняли Макрона в качестве президента»

Как отмечают аналитики, всё президентство главы Пятой республики Эммануэля Макрона проходит под знаком крупных социальных протестов. Так, в ходе его первого срока Францию сотрясали массовые акции «жёлтых жилетов», к которым теперь добавилось движение фермеров. По мнению экспертов, во многом это связано с идеологией, которой придерживаются Макрон и его окружение.

«Макрон следует глобалистским либеральным теориям и ставит целью своей политики развитие европейской интеграции и зелёный переход, что пагубно сказалось на ценах на энергоносители. Это одна из причин протестов», — констатировал Сергей Фёдоров.

Эммануэль Макрон

© AP Photo/Markus Schreiber

В свою очередь, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман напомнил, что у Макрона всегда были сложные отношения с профсоюзами.

«У Макрона довольно напряжённые отношения с социалистическими партиями, профсоюзами и рабочим движением. Они не приняли его в качестве президента, им неприятно, что во главе страны стоит ретранслятор трансатлантических интересов США, который придерживается жёсткого либерального вектора в экономической и социальной политике», — пояснил специалист в беседе с RT.

Кроме того, ситуация, которая сложилась сейчас в сельском хозяйстве Франции и ряде других стран Европы, вызвана также антироссийской политикой Запада, полагает Павел Фельдман.

«Протесты вызваны сокращением бюджетных возможностей западных государств, а эти возможности, в свою очередь, значительно сократились из-за недружественной политики в отношении России», — говорит аналитик.

В этой ситуации у фермеров также возникает вопрос, почему у правительства для собственных граждан нет средств, а для Украины — есть, добавил Сергей Фёдоров.

«Конечно, на протесты влияет и ситуация с Украиной. Фермеры вполне резонно спрашивают: если на Украину есть десятки миллиардов, то почему не найдётся пары миллиардов для помощи своим сельхозпроизводителям? Объяснений этому нет», — сказал политолог.

Аналогичной точки зрения придерживается и Павел Фельдман. Аналитик считает, что «Украина стала триггером, который привёл к эскалации» социально-экономической напряжённости в Евросоюзе.

«Из-за украинского конфликта Европа отказалась от дешёвых углеводородов, которые поступали на её рынок из России. При этом в ущерб своим экономикам и налогоплательщикам западные страны изыскивают средства для финансовой и военной помощи Киеву. Эти средства они изымают из национальных экономик и перераспределяют в пользу Украины. Вот и получается, что на своих фермеров денег не хватает, а на поддержание украинской экономики на плаву средства находятся. У многих людей в Европе это не может не вызывать возмущения», — сказал политолог.

Эксперты также не исключают, что круг стран Евросоюза, охваченных протестами фермеров, может в дальнейшем расшириться.

«За этими протестами стоят европейские профсоюзы, у которых есть принцип солидарности: если в какой-то стране и в какой-то отрасли в Европе начинаются забастовки, то, как правило, профсоюзные партнёры из другой страны подхватывают эту инициативу и начинают тоже протестовать. Тем более в ЕС экономика строится вокруг общих правил, из-за чего проблема в одной стране зачастую вызывает трудности и в других государствах. В результате возникает цепная реакция», — резюмировал Павел Фельдман.