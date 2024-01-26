Во Франции протесты фермеров привели к перебоям в поставках в сети супермаркетов

Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в магазины из-за протестов фермеров.

Об этом заявил гендиректор французского подразделения сети Мишель Бьеро.

«Некоторые грузовики не доезжают до наших платформ не потому, что заблокированы наши платформы, а потому, что заблокированы дороги», — заявил он телеканалу BFMTV.

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.