Во Франции протесты фермеров привели к перебоям в поставках в сети супермаркетов
- AP
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Об этом заявил гендиректор французского подразделения сети Мишель Бьеро.
«Некоторые грузовики не доезжают до наших платформ не потому, что заблокированы наши платформы, а потому, что заблокированы дороги», — заявил он телеканалу BFMTV.
Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.
Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.