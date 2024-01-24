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Протесты фермеров во Франции парализовали движение на дорогах в ряде регионов

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Из-за протестов фермеров во Франции парализовано движение на дорогах в ряде регионов.
Протесты фермеров во Франции парализовали движение на дорогах в ряде регионов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет FranceInfo.

Протестующие недовольны ценами на дизельное топливо, административную перегрузку, а также экологические ограничения.

Как уточняет издание, около 25 фермеров провели ночь на автомагистрали А7 между Дромом и Изером, было перекрыто движение между Сен-Поль-Труа-Шато (к югу от Монтелимара) и Сен-Рамбер-д'Альбон (к югу от Шанаса).

В департаменте Канталь фермеры собираются на автомагистрали A75. В связи с этим власти запретили движение всех транспортных средств в коммуне Сен-Флур в обоих направлениях.

Также ограничено движение на некоторых дорогах в Бретани, в регионах Валь-де-Луара и О-де-Франс.

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