«Проблема гораздо глубже»: как развивается ситуация с протестами в Польше и других странах ЕС из-за льгот для Киева

Польское правительство договорилось с протестующими, что они до 1 марта откажутся от блокировки погранпереходов на границе с Украиной. При этом в Варшаве заявили, что ещё предстоит «очень много работы», чтобы нивелировать протест, который, как считают польские власти, затрагивает «многие аспекты международной и внутренней политики». По мнению экспертов, несмотря на то что польские власти смогли прийти к соглашению с протестующими, нет никаких гарантий, что забастовка не возобновится.

Правительство Польши договорилось с протестующими, что они прекратят блокаду на трёх погранпереходах с Украиной. В информации, размещённой на сайте Министерства инфраструктуры Польши, говорится, что до 1 марта польские перевозчики не станут препятствовать проезду украинских коллег через границу.

Пресс-служба ведомства также приводит слова министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, который поблагодарил организаторов протестов за понимание того, «насколько существенным для обеспечения непрерывной цепочки доставок, а также общественной безопасности и безопасности дорожного движения выступает правильная и без помех работа пропускных пунктов».

«Я надеюсь на то, что до 1 марта 2024 получится воплотить в реальность указанные в подписанном нами соглашении действия», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Ранее Климчак назвал протест польских водителей «междисциплинарным» и затрагивающим «многие аспекты международной и внутренней политики». По его словам, «сложность и комплексность проблем» привели к тому, что переговоры с протестующими длились больше месяца. При этом он обратил внимание на то, что для достижения «конкретного результата» — реализации тех решений, о которых они договорились, — сторонам предстоит ещё «очень много работы».

По данным польского правительства, соглашение включает в себя семь пунктов, в том числе касающихся мониторинга декларированного времени пребывания транспортных средств с Украины на территории Польши, а также устранения несанкционированных видов перевозок. В Варшаве считают, что этого соглашения ждали не только польские перевозчики, но и многие предприниматели в Польше.

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Напомним, с 6 ноября сотрудники польских транспортных компаний начали блокировать пропускные пункты на границе с Украиной. Две недели спустя к ним присоединились фермеры.

Польские перевозчики требуют аннулировать льготы для украинских водителей на транспортировку грузов в Евросоюз, которые были предоставлены им летом 2022 года. В свою очередь, польские фермеры, по данным местных СМИ, выступают с требованием, в частности, о незамедлительном прекращении импорта сахара с Украины: сельхозработники опасаются, что им придётся сократить посев сахарной свёклы в следующем году, поскольку в ЕС ввозится в 35 раз больше сахара, нежели до приостановления действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции.

Кроме того, польские фермеры требуют выплаты субсидий на выращивание кукурузы, хотят добиться увеличения объема кредитования сельхозпроизводителей, а также сохранения сельхозналога на прежнем уровне. Ранее приостановление торговых барьеров с Киевом привело к неконтролируемому притоку целого ряда украинских товаров, в том числе зерна, мяса птицы, яиц, что вызвало падение цен и спроса на продукцию, которую производят члены ЕС. В таких условиях фермерам сложно выплачивать кредиты и финансировать выпуск текущей продукции, отмечают журналисты.

Продовольственный аспект

Между тем Еврокомиссия в ближайшее время намерена продлить правила особой торговой политики для украинских товаров, поступающих в ЕС, до 2025 года. Однако эта инициатива встретила активное сопротивление со стороны Польши. Как сказал замминистра сельского хозяйства страны Михаил Колодзейчак, план ЕС «представляет угрозу для польских фермеров», сообщает портал EurActiv.

«Польша не даст своего согласия на идею, которую продвигает Еврокомиссия, о продлении либерализации торговли с Украиной в нынешних условиях. Это представляет угрозу для польских фермеров», — написал Колодзейчак на своей странице в сети Х.

По его словам, собственная продовольственная безопасность и прибыльное производство являются приоритетными сферами для Варшавы.

Сейм Польши

AP

© Czarek Sokolowski

Как отмечает EurActiv, вероятно, представители Еврокомиссии попытаются развеять опасения польских властей относительно торговых уступок Киеву, но предлагаемые варианты могут оказаться недостаточными для правительства Польши.

В свою очередь, Financial Times (FT) полагает, что ЕК предложит сохранить на этот срок режим приостановления «тарифов и импортных квот на украинскую продукцию, чтобы помочь оставаться на плаву экономике» Украины. При этом, как считает FT, позиция Польши «на результат не повлияет», поскольку решение в ЕК принимается большинством голосов. Вместе с тем, по данным Financial Times, решение Брюсселя будет включать и возможность принятия более жёстких мер в отношении украинской продукции.

«Комиссия рассматривает включение более жёсткой защитной оговорки, которая позволит быстро остановить экспорт (украинских товаров. — RT), если он заполонит рынок в некоторых государствах ЕС», — пишут авторы FT.

Ранее, 10 января, шесть европейских ассоциаций из Франции, Бельгии и Италии, представляющих производителей сахара, зерновых и масличных культур, яиц и мяса птицы, встретились с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, чтобы выразить «серьёзную обеспокоенность неограниченным импортом с Украины и предложить возможные конструктивные решения» для управления товарными потоками в будущем.

«Опасаемся, что при сохранении для Украины механизма автономных торговых мер (АТМ) в нынешнем виде, без какой-либо коррекции, под угрозой окажется выживание производителей ЕС вообще и конкретно производителей зерновых, масличных культур, мяса птицы, яиц и сахара», — говорится в совместном заявлении европейских производителей.

Они также потребовали от Еврокомиссии найти конструктивные решения по вопросу «последствий либерализации торговли».

Позднее, 15 января, Минсельхоз Венгрии опубликовал пресс-релиз с заявлением главы ведомства Иштвана Надя о том, что он и его коллеги — министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии и Словакии — направили в Еврокомиссию письмо с инициативой восстановить таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию и обязать сельхозпроизводителей на Украине придерживаться стандартов, принятых на рынке ЕС. По словам венгерского министра, стороны призвали ЕК отчитаться о том, насколько производственные стандарты Украины соответствуют стандартам сельскохозяйственного производства ЕС. Как отметил чиновник, Брюссель должен защитить рынки стран Евросоюза, граничащих с Украиной, предоставив им возможность использовать свой экспортный потенциал. Он заверил, что его ведомство будет защищать интересы венгерских фермеров, ущерб которым наносят украинский демпинг и поставки сельхозпродукции зачастую сомнительного качества.

Дальнобойщики на польско-украинской границе

globallookpress.com

© Keystone Press Agency / Dominika Zarzycka

Сложившейся ситуацией недовольны и фермеры в Румынии, которые 16 января возобновили блокировку грузовиков на границе с Украиной, требуя от властей компенсации убытков, вызванных импортом украинских товаров, сообщил EurActiv. По данным портала, румынские сельхозработники выступают за чёткую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанцы.

«Расплачиваться за ошибки евробюрократов»

Как отметил доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, пытаясь обеспечить Украине торговые преференции, Брюссель продолжает нарушать собственные правила и действовать в ущерб интересам европейских жителей, включая сельхозпроизводителей.

«Больше всего от подобной политики страдают поляки, румыны, словаки и венгры, которые открыто выражают своё недовольство. Очевидно, что это свидетельствует об отсутствии консолидированной поддержки Киева со стороны Запада, когда это касается разногласий в экономической сфере», — сказал Фельдман в беседе с RT.

При этом демонстрация недовольства со стороны Варшавы является скорее попыткой «выбить солидную финансовую компенсацию для своих фермеров из брюссельской казны», считает аналитик.

«Но эта казна постепенно пустеет, и даже немцам уже не хватает средств на дотирование сельхозпроизводителей. Как всегда, расплачиваться за ошибки евробюрократов будут рядовые налогоплательщики, с чьим мнением на Западе никто не считается», — заметил Фельдман.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT подчеркнул, что протесты перевозчиков и фермеров в Польше и других странах ЕС, граничащих с Украиной, тесно связаны между собой.

«Это две сферы, где Украина является прямым конкурентом Польши и других стран. Киев и его европейских партнёров разделяют вопросы сельскохозяйственной продукции, импорт которой привёл к глубоким переменам на рынке целого ряда стран ЕС, как и вопрос защиты внутреннего рынка Евросоюза от недобросовестных конкурентов в лице украинских перевозчиков. Производители сельхозпродукции и логистические компании в ЕС могут просто разориться из-за того, что устроили их украинские коллеги», — уверен Камкин.

По его словам, несмотря на то что польские власти смогли прийти к соглашению с протестующими, нет никаких гарантий, что протесты не возобновятся.

«Безусловно, волнения могут продолжиться и в апреле, мае или же уже после завершения посевных работ — летом. И ведущей силой тогда могут стать сельхозработники, права которых продолжают ущемляться в угоду Киеву. Проблема волнений в странах ЕС, граничащих с Украиной, из-за послаблений для киевского режима гораздо глубже, чем думают в Варшаве», — заключил эксперт.