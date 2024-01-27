WP: планы США по Украине будут настроены на оборону

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ разрабатывает новую стратегию для Украины.

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, всё ещё испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления ВСУ, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, акцент в которой будет сделан не на отвоевании территории, а на оказании помощи Киеву в отражении наступлений ВС России.

Уточняется, что ВСУ будет трудно сделать попытку совершить крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в 2023 году.

Ранее испанская газета El Mundo писала, что многие украинские военные упрекают киевские власти за предварительную огласку плана по контрнаступлению, а некоторые заявленные задачи были невыполнимы.

Издание Daily Star сообщало, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины.