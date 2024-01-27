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WP: планы США по Украине будут настроены на оборону

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Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ разрабатывает новую стратегию для Украины.

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, всё ещё испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления ВСУ, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, акцент в которой будет сделан не на отвоевании территории, а на оказании помощи Киеву в отражении наступлений ВС России.

Уточняется, что ВСУ будет трудно сделать попытку совершить крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в 2023 году.

Ранее испанская газета El Mundo писала, что многие украинские военные упрекают киевские власти за предварительную огласку плана по контрнаступлению, а некоторые заявленные задачи были невыполнимы.

Издание Daily Star сообщало, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины.

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