WP: планы США по Украине будут настроены на оборону
Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источник.
Как отмечается в материале, всё ещё испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления ВСУ, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, акцент в которой будет сделан не на отвоевании территории, а на оказании помощи Киеву в отражении наступлений ВС России.
Уточняется, что ВСУ будет трудно сделать попытку совершить крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в 2023 году.
Ранее испанская газета El Mundo писала, что многие украинские военные упрекают киевские власти за предварительную огласку плана по контрнаступлению, а некоторые заявленные задачи были невыполнимы.
Издание Daily Star сообщало, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провала летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины.