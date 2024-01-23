Многие украинские военные упрекают киевские власти за предварительную огласку плана по контрнаступлению, а некоторые заявленные задачи были невыполнимы, пишет испанская газета El Mundo.

«Киев, его западные союзники и западные средства массовой информации несли ответственность за распространение сотен, если не тысяч прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции», — отмечает издание.

Один из украинских военных Андрей Онистрат рассказал, что «идиоты на Западе давили» на ВСУ, чтобы войска начали наступление.

«Все (украинское руководство) взяли на себя задачу объявить, куда мы направляемся, и, конечно, нас ждали», — добавил он.

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя. По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.