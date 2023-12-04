WP: ВСУ колебались и не действовали по плану Пентагона во время контрнаступления

Во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий, пишет The Washington Post.

Как отмечает газета, Пентагон настаивал на том, чтобы наступление украинских военных началось в середине апреля, чтобы помешать России укреплять свои позиции.

«Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки», — говорится в статье.

По мнению бывшего главы ЦРУ генерала-майора Дэвида Петреуса, неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины связано с нехваткой оружия у украинской армии.

1 декабря министр обороны России Сергей Шойгу представил данные, согласно которым украинская армия потеряла более 125 тыс. военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления.