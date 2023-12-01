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Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек за шесть месяцев контрнаступления

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли более 125 тыс. военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления.
Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек за шесть месяцев контрнаступления
  • РИА Новости

Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек», — подчеркнул он.

Шойгу добавил, что за это время ВСУ также лишились 16 тыс. единиц различного вооружения.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц военной техники.

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