Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек за шесть месяцев контрнаступления
- РИА Новости
Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек», — подчеркнул он.
Шойгу добавил, что за это время ВСУ также лишились 16 тыс. единиц различного вооружения.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц военной техники.