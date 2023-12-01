Шойгу: ВСУ потеряли более 125 тысяч человек за шесть месяцев контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли более 125 тыс. военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления.

Об этом Шойгу сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек», — подчеркнул он.

Шойгу добавил, что за это время ВСУ также лишились 16 тыс. единиц различного вооружения.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц военной техники.