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Экс-глава ЦРУ Петреус: неудачное контрнаступление ВСУ связано с нехваткой оружия

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Бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус высказал мнение, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины связано с нехваткой оружия у украинской армии.
Экс-глава ЦРУ Петреус: неудачное контрнаступление ВСУ связано с нехваткой оружия
  • AP
  • © Alex Babenko

Об этом Петреус сказал в ходе презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины».

Бывший глава ЦРУ указал на грамотное выстраивание обороны Вооружёнными силами России, а также на эффективные российские минные поля.

Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась».

Петреус назвал в качестве причины провала наступления задержку в получении оружия от стран Запада, прежде всего авиации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.

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