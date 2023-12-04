WP: первые попытки ВСУ наступать обернулись шоком и «адским огнём» ВС России

Первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя, пишет The Washington Post. По словам одного из украинских военных, ВС России устроили им «адский огонь».

«Это был адский огонь», — утверждал командир взвода 47-й дивизии ВСУ Олег Сенцов.

Газета пишет, что на четвёртый день провальных попыток наступать главком ВСУ Валерий Залужный «насмотрелся» на происходящее: «Поле боя было усеяно сожжённой западной военной техникой — американскими Bradley, немецкими танками Leopard, противоминными машинами. Число убитых и раненых подорвало боевой дух».

Кроме того, WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий. В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».