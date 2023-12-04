WP: первые попытки ВСУ наступать обернулись шоком и «адским огнём» ВС России
«Это был адский огонь», — утверждал командир взвода 47-й дивизии ВСУ Олег Сенцов.
Газета пишет, что на четвёртый день провальных попыток наступать главком ВСУ Валерий Залужный «насмотрелся» на происходящее: «Поле боя было усеяно сожжённой западной военной техникой — американскими Bradley, немецкими танками Leopard, противоминными машинами. Число убитых и раненых подорвало боевой дух».
Кроме того, WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий. В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».