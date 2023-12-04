WP: разведка США изначально снизила ожидания от контрнаступления ВСУ
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Разведка США считала, что шансы на успех наступательной операции Киева составляют лишь 50 на 50, сообщает газета.
Такая оценка была дана в связи с прочной и многоуровневой обороной, выстроенной Россией за зиму и весну, уточняют авторы.
Кроме того, WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий. В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».