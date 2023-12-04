WP: разведка США изначально снизила ожидания от контрнаступления ВСУ

Разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления украинской армии, которое началось летом, при этом американские военные были настроены более оптимистично, пишут журналисты The Washington Post.

Разведка США считала, что шансы на успех наступательной операции Киева составляют лишь 50 на 50, сообщает газета.

Такая оценка была дана в связи с прочной и многоуровневой обороной, выстроенной Россией за зиму и весну, уточняют авторы.

Кроме того, WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий. В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».