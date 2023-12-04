RT в Telegram
Подпишись

WP: разведка США изначально снизила ожидания от контрнаступления ВСУ

Короткая ссылка
Разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления украинской армии, которое началось летом, при этом американские военные были настроены более оптимистично, пишут журналисты The Washington Post.
WP: разведка США изначально снизила ожидания от контрнаступления ВСУ
  • Gettyimages.ru

Разведка США считала, что шансы на успех наступательной операции Киева составляют лишь 50 на 50, сообщает газета.

Такая оценка была дана в связи с прочной и многоуровневой обороной, выстроенной Россией за зиму и весну, уточняют авторы.

Кроме того, WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий. В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить