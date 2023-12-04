WP: одна из наступающих бригад ВСУ на 70% состояла из неопытных военных

Одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины.

Издание отмечает, что действия ВСУ почти не изменили ситуацию на линии фронта, хотя Киев заплатил за контрнаступление «тысячи жизней и миллиарды», потраченные на западную военную технику.

Теперь же «сырые траншеи в стиле Первой мировой войны пронизывают» восточный и южный фронт, а «небо над головой заполонили разведывательные и ударные дроны», говорится в статье.

Также журналисты сообщили, что первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.

По словам одного из украинских военных, ВС России устроили им «адский огонь».