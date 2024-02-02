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Орбан намекнул, что за некоторыми решениями Евросоюза стоят интересы США

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У премьера Венгрии Виктора Орбана есть ощущение, что за некоторыми решениями Евросоюза стоят интересы не Европы, а США — такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth. Выборы в Европарламент предстоящим летом при этом могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей, уверен политик.
Орбан намекнул, что за некоторыми решениями Евросоюза стоят интересы США
  • AFP

По мнению Орбана, «мир наступит, когда в Европе будут перемены». Сейчас же в европейских странах громче слышен голос проамериканских правительств, которые выстраивают тесные связи с США, отметил премьер-министр.

«Из этого я делаю вывод, что американское давление всё больше в тех странах, на которые Америка может его оказать. Точки зрения Европы и Америки смешиваются, и у меня часто бывает ощущение, что в Брюсселе некоторыми решениями преследуют не европейские, а американские интересы», — цитирует Орбана РИА Новости.

Председатель венгерского правительства обратил внимание и на оказание военной помощи Украине со стороны Германии, которая начинала с отправки касок и дошла до истребителей.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что премьер-министр Венгрии в настоящий момент является единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе.

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