Премьер Польши Туск считает Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в настоящий момент является единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе.

По словам польского премьера, после начала украинского конфликта в Европе многое изменилось.

«Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.