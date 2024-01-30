Премьер Польши Туск считает Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС
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По словам польского премьера, после начала украинского конфликта в Европе многое изменилось.
«Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Виктор Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.
По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.
До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.