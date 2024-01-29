FT: ЕС может ударить по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине
Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии.
«В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра» — говорится в публикации.
Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт.
Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород.
Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в процессах поставок оружия Украине.