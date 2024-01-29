FT: ЕС может ударить по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии.

«В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра» — говорится в публикации.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в процессах поставок оружия Украине.