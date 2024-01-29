RT в Telegram
Подпишись

FT: ЕС может ударить по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине

Короткая ссылка
Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии.

«В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра» — говорится в публикации.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в процессах поставок оружия Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить