Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины в преддверии своего визита в Ужгород, однако всё равно намерен приехать туда.

«Через наше посольство в Киеве пришли смертельные угрозы из украинских источников — как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать её проведению», — сказал Сийярто.

Он напомнил о том, что на Украине живёт 150-тысячная община закарпатских венгров.

«В их интересах мы попытаемся достичь какого-нибудь соглашения с украинскими коллегами в следующий понедельник», — продолжил он.

Украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий, отметил министр, слова которого приводит РИА Новости.

Сийярто ранее предупредил, что Венгрия не будет участвовать в процессах, которые приведут к поставкам оружия Украине.