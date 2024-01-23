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Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины в преддверии своего визита в Ужгород, однако всё равно намерен приехать туда.
Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины в преддверии визита в Ужгород
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Через наше посольство в Киеве пришли смертельные угрозы из украинских источников — как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать её проведению», — сказал Сийярто.

Он напомнил о том, что на Украине живёт 150-тысячная община закарпатских венгров.

«В их интересах мы попытаемся достичь какого-нибудь соглашения с украинскими коллегами в следующий понедельник», — продолжил он.

Украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий, отметил министр, слова которого приводит РИА Новости.

Сийярто ранее предупредил, что Венгрия не будет участвовать в процессах, которые приведут к поставкам оружия Украине.

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