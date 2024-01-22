Сийярто: Венгрия не будет участвовать в процессах поставок оружия Украине

Венгрия не будет участвовать в процессах, которые приведут к поставкам оружия Украине, предупредил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он сообщил журналистам, что Венгрия до этого не посылала оружие «и после этого не будет».

«И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которые приведут к увеличению поставок оружия Украине», — цитирует министра РИА Новости.

Сийярто отметил, что Венгрии пришлось бы платить в общий фонд 23 миллиарда форинтов (€60 млн) в год, чтобы другие страны посылали оружие Украине.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что в ЕС рассматривают возможность создания внебюджетного фонда военной помощи Украине для обхода вето, которое наложила Венгрия.

Как ранее заявил Сийярто, есть венгры, которые гибнут в украинском конфликте, так как на Украине существует большая венгерская община, члены которой вербуются в украинскую армию и отправляются на фронт.