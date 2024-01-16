Глава МИД Венгрии: нужно прекратить поставки оружия Украине

Европа должна положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Москвой, а не отправкой Киеву большего количества оружия, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Главное требование для установления мира — прекратить поставки оружия, уверен он.

«Чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет длиться война, а чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет», — сказал министр в интервью порталу Exxpress.

Сторонам конфликта следует предложить сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению, сказал Сийярто.

«Знаете, мы смотрим на эту тему с совершенно особой точки зрения. Есть и венгры, которые гибнут в этом конфликте. На Украине существует большая венгерская община, члены которой вербуются в украинскую армию и отправляются на фронт, где погибают. Поэтому мы хотим, чтобы эта война прекратилась», — добавил он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что выделение Евросоюзом €50 млрд на оружие для Украины повлечёт жертвы и улучшит переговорную позицию России, ВСУ при этом точно не смогут продвинуться к Крыму.