Посол США в Венгрии пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт

Соединённые Штаты готовы применить имеющиеся рычаги влияния на Венгрию из-за того, что Будапешт не учитывает интересы безопасности Вашингтона. Об этом заявил американский посол в Венгрии Дэвид Прессман.

По его словам, венгерские власти якобы активно влияют на избирательную кампанию в США.

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда... И мы готовы использовать наши рычаги», — приводит РИА Новости слова Прессмана.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «очень уважаемым» человеком, а также рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.