Посол США в Венгрии пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт
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По его словам, венгерские власти якобы активно влияют на избирательную кампанию в США.
«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда... И мы готовы использовать наши рычаги», — приводит РИА Новости слова Прессмана.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «очень уважаемым» человеком, а также рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.