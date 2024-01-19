Экс-президент США Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «очень уважаемым» человеком, а также рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин», — сказал Трамп.

Также он вспомнил, как Орбан предлагал «позвать назад» Трампа, и отозвался о венгерском премьер-министре как об «умном и блестящем» человеке.

«У меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения», — добавил Трамп.

Ранее Трамп назвал Путина и китайского лидера Си Цзиньпина очень умными людьми.

Также он заявил, что ладит с Путиным и сможет завершить конфликт на Украине.