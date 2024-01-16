Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.

«Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо», — сказал Трамп, выступая в Айове.

Политик во время своей речи возложил вину за 90% проблем в США на распространителей фейковых новостей.

«Россия бы не пошла в атаку, Израиль не был бы атакован. Ситуация на Украине ужасает, то, что случилось в Израиле, — ужасно... Я знаю Путина очень хорошо, я знаю Зеленского очень хорошо. Мы свяжем их. Мы решим это очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди думают… Мы остановим это, потому что это печально, это не должно было начинаться», — заявил Дональд Трамп.

Обозреватели Foreign Policy ранее выразили мнение, что победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году будет катастрофой для Украины. По словам сына экс-лидера США Дональда Трампа — младшего, единственным способом, который позволит завершить конфликт на Украине, является урезание финансирования.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак при этом заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.