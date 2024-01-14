Сын экс-лидера США Дональд Трамп-младший заявил, что единственным способом, который позволит завершить конфликт на Украине, является урезание финансирования.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры», — подчеркнул Трамп-младший.

По его словам, финансируя Украину, США в буквальном смысле создают там класс олигархов-миллиардеров, в то время как молодых людей отправляют воевать «в качестве пушечного мяса».

Трамп-младший также назвал ложью разговоры о якобы успехах ВС Украины на фронте, поскольку оказалось, что украинская армия «нигде не побеждает».

1 января российский президент Владимир Путин заявил, что Россия тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях.

Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила, что западные страны совершили преступление, когда сорвали мирные переговоры по Украине в 2022 году.