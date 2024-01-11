Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что западные страны совершили преступление, когда сорвали мирные переговоры по Украине в 2022 году.

«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том, что мир уже почти был у них в руках», — сказала она в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Квятковски, тогда был готов договор, на который согласились Киев и Москва, однако Запад не позволил завершить противостояние. Она подчеркнула, что теперь Украина потеряет многое, так как Россия уже не та, которой была тогда.

Ранее в Киеве признались, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

Джонсон заявил, что отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров.