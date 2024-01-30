Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии

Евросоюз в последние годы ведёт идеологическую войну против Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«ЕС в последние годы вёл идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал он в интервью французскому журналу Le Point.

По мнению Орбана, Евросоюз всё ближе к империализму и всё меньше похож на сообщество суверенных государств.

«Какие бы разумные аргументы вы ни выдвигали, ЕС пытается заставить вас участвовать в том, чего вы не желаете», — добавил политик.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что венгерская сторона выдвинула ЕС условия для одобрения пакета помощи Украине.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.