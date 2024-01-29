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Власти Венгрии: Будапешт выдвинул ЕС условия для одобрения пакета помощи Киеву

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Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что венгерская сторона выдвинула ЕС условия для одобрения пакета помощи Украине.
Власти Венгрии: Будапешт выдвинул ЕС условия для одобрения пакета помощи Киеву
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

Об этом он написал в соцсети X.

«В субботу Будапешт направил в Брюссель новое предложение, уточнив, что теперь он открыт к использованию бюджета ЕС для Украины и даже выпуску общего долга для её финансирования, если будут добавлены другие оговорки, которые дадут Будапешту возможность изменить своё мнение позднее», — сообщил советник и однофамилец премьера.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. 

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