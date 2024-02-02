«Становится главным спонсором киевского режима»: эксперты — о новом пакете финпомощи ЕС для Украины

Европейский совет одобрил выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €50 млрд. На прошедшем в Брюсселе саммите было принято решение, что эту сумму Киев получит в течение четырёх лет. €33 млрд будут предоставлены Украине в качестве кредитов, остальные €17 млрд ЕС планирует отдать безвозмездно, в том числе за счёт доходов от замороженных активов ЦБ РФ. При этом Брюссель будет ежегодно проводить дебаты по вопросу расходов на Украину. По данным СМИ, новый пакет помощи был принят после усиления давления на Будапешт, который в декабре 2023 года наложил вето на предоставление дополнительной помощи Украине. По словам экспертов, после решения о выделении €50 млрд Брюссель становится главным спонсором режима Зеленского.

Евросоюз утвердил пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в рамках многолетней финансовой программы (Multiannual Financial Framework, MFF). Такое решение было принято на саммите в Брюсселе 1 февраля. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, за его принятие проголосовали все 27 стран — членов сообщества.

«Мы пришли к соглашению. Единодушно. Лидеры всех 27 стран выразили согласие выделить Украине дополнительный пакет помощи размером €50 млрд из бюджета ЕС», — написал в Мишель в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщается в документе, €50 млрд будут переданы Киеву в течение четырёх лет. При этом €33 млрд Украина получит в качестве кредитов. Остальные €17 млрд ЕС планирует отдать в виде «безвозмездной помощи в рамках нового предметного инструмента Ukraine Reserve», который, как ожидается, в конечном итоге позволит использовать доходы от замороженных активов ЦБ РФ.

«Потенциальные доходы могут быть получены на основании соответствующих законодательных актов ЕС, касающихся использования внереализационных доходов частных организаций, полученных непосредственно от иммобилизованных активов Центрального банка России», — поясняется на сайте Европейского совета.

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Вместе с тем в итоговой декларации саммита подчёркивается, что Киев получит названные средства при соблюдении демократических норм и верховенства права. Кроме того, Киев должен «гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», а также принимать меры по предотвращению случаев мошенничества и коррупции. Европейский совет планирует ежегодно проводить дебаты по реализации финансовой программы для Украины, а через два года при необходимости предложит изменить его параметры.

Стоит отметить, что, по данным агентства Reuters, перед заседанием Европейского совета лидеры стран ЕС оказывали давление на Венгрию, чтобы она не накладывала вето на предлагаемый пакет помощи Украине. Об этом журналистам рассказал дипломат одной из европейских стран, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, на предыдущей встрече глав стран — членов Евросоюза, состоявшейся в середине декабря 2023 года, выделение пакета помощи Украине в размере €50 млрд заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Свою позицию он мотивировал тем, что финансовая поддержка Киева должна осуществляться на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств.

1 февраля 2024 года, по данным источников Reuters, Венгрия отказалась воспользоваться правом вето в обмен на обещание Брюсселя не отдавать Украине деньги, предназначенные для Будапешта. Как уточняет агентство, речь идёт о средствах, которые ранее заморозили власти ЕС, ссылаясь на якобы снижение уровня демократии в Венгрии.

Сам Орбан после саммита написал на своей странице в Facebook*, что Будапешт добился создания механизма контроля за финансами, которые будут перечислены Украине. Также, как сообщил премьер-министр, Венгрия получила гарантии того, что Киев не сможет воспользоваться средствами, предназначенными Будапешту.

В свою очередь, на Украине с энтузиазмом восприняли новость из Брюсселя. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров ЕС, заявив, что одобренный пакет помощи укрепит «долгосрочную экономическую и финансовую стабильность» Украины.

Глава Евросовета Шарль Мишель и Владимир Зеленский

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«Очень важно то, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз подчёркивает сильную сплочённость ЕС. Дальнейшая финансовая помощь ЕС Украине укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию», — написал Зеленский в сети X.

Как сообщало ранее Министерство экономики Украины, первый транш от ЕС в размере €4,5 млрд должен быть перечислен в марте текущего года. Большая часть средств Евросоюза уйдёт на удовлетворение потребностей бюджета. По данным Киева, на эти цели будет направлено €39 млрд.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Киев получил около $73,6 млрд (€68,2 млрд) международной финансовой помощи. Из этой суммы $27,5 млрд (€25,5 млрд) — от Евросоюза.

RT обсудил с экспертами причины затяжного утверждения помощи Киеву и последствия такого решения.

— Почему Европейский союз только сейчас смог одобрить новый пакет помощи киевскому режиму? И насколько велика эта помощь, учитывая нюансы её предоставления?

Научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель:

— Основная причина — это позиция Венгрии, которая пытается добиться разморозки дотаций от ЕС. Будапешт отстоял право на их получение. Однако Брюссель не снял свои претензии к Будапешту — и перспективы того, что он получит свои деньги, неясны.

Венгрия, как известно, является противником военной поддержки Украины и выступает за мирные переговоры. Под этим обоснованием она, конечно, могла и наложить вето на программу помощи в €50 млрд. Тем не менее какой-то компромисс с Будапештом был всё-таки найден. Венгрия сохранила лицо, но каждый год, по всей видимости, будет поднимать вопрос финансирования Киева, требуя от Брюсселя учёта своих интересов.

Ещё одна причина затяжного обсуждения этого пакета так называемой помощи состоит в определении источников финансирования. Да, €33 млрд Украина получит в виде кредитов, но эта сумма будет взята из бюджета ЕС. Скорее всего, это будут деньги доноров — прежде всего Франции, Германии, отчасти Италии и стран Бенилюкса.

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— Венгрия упорно сопротивлялась утверждению пакета помощи Киеву, стремясь отстоять свои интересы. Но давление на неё после декабрьского саммита усилилось, и противостоять ему, видимо, стало невозможно.

Сумма, которую решил выделить ЕС, весьма существенная. Эти деньги пойдут на поддержание жизнеспособности украинского государства. В свете непонятной ситуации с финансированием Киева со стороны США Европа становится главным спонсором режима Зеленского.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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Но речь идёт не столько о военной поддержке, сколько о том, что именно на плечи европейских налогоплательщиков ложится обязанность содержать органы власти Украины и не дать окончательно обвалиться украинской экономике, системе здравоохранения и социалке.

Такого рода спонсорство полностью отвечает интересам Вашингтона: США сокращают собственные расходы и продолжают тянуть вниз экономику Европы. В Брюсселе давно это осознают, но перечить Вашингтону не решаются. При этом, чтобы не будоражить общественное мнение, было решено выделять финпомощь преимущественно в виде кредитов. Однако будет ли Украина их отдавать? Что вообще от неё останется к 2027 году? Этого никто предсказать не может.

Чтобы хоть как-то подстелить соломку, Брюссель согласился с тем, что будет ежегодно рассматривать ситуацию с расходом средств на Украину, и обеспечил себе возможность изменять параметры помощи.

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Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак:

— В дискуссиях вокруг помощи в размере €50 млрд Венгрия оказалась единственной трезвомыслящей страной, способной взывать к голосу разума. Безусловно, Будапешт отстаивает собственные интересы, но в то же время сокращение финподдержки Украины позволило бы облегчить тот груз, который евробюрократы и Вашингтон взвалили на ЕС.

Европа фактически соглашается с тем, что соучаствует в преступлениях нацистского режима, и совершенно цинично игнорирует отчаянные забастовки своих фермеров. Ведь €50 млрд могли быть отданы европейским аграриям, но эти деньги достанутся нацистам, и немалая их часть, очевидно, будет разворована.

При этом к самой идее долгосрочной поддержки Украины я бы не относился серьёзно. Никто не знает и не может делать прогнозы о том, сколько эта страна просуществует. Отсюда и нюансы выплат, которые, по всей видимости, продавила Венгрия. Они дают возможность даже отказаться от перечисления обещанных денег.

— Из итогов саммита ЕС следует, что Украина гипотетически может получить €17 млрд фактически из собственности России, которая была заморожена после начала СВО. Есть ли у Брюсселя какие-то законные механизмы для этой конфискации? Чем здесь рискует Европа?

Научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель:

— Брюссель действительно может пойти на такой шаг и воспользоваться российскими, по сути, деньгами для поддержки Украины. Такое желание неоднократно выражали представители евробюрократии.

Тем не менее, я думаю, в Брюсселе многие понимают, что подобное решение приведёт к весьма негативным последствиям. Финансовая система Европы по меньшей мере лишится доверия со стороны иностранных вкладчиков. К тому же покушение на резервы ЦБ РФ должно быть каким-то образом легально обосновано. Но как это сделать, мне представить трудно.

Штаб-квартира ЕС в Брюсселе

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Если говорить о личных средствах и собственности частных лиц, то есть российских граждан, поддерживающих СВО, то они могут быть отчуждены посредством механизма персональных санкций. Правда, это вряд ли будут большие деньги.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак:

— Насколько я понимаю, €17 млрд, о которых заявлено по итогам саммита, это доходы, которые европейцы получают с замороженных российских активов: по некоторым данным, по €3—4 млрд в год.

На мой взгляд, Брюссель был бы рад и вовсе запустить процесс конфискации российских активов и их передачу режиму Зеленского, но легальных способов отчуждения нет. Конечно, их можно придумать, продавить принятие, но что будет дальше?

Инвесторы начнут выходить из евроактивов, европейская валюта потеряет прежнюю популярность и, как следствие, её курс обвалится. Такой сценарий вряд ли расстроит Вашингтон, но ЕС из-за своего решения понесёт такие репутационные потери, которые не позволят ему восстановить экономику еврозоны.

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