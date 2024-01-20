«Население начинает терять терпение»: почему в Литве не исключили усталость Запада от конфликта на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил наличие усталости на Западе от украинского конфликта. Некоторые его последствия, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение «людей и избирателей» в других странах, считает политик. Несмотря на это, Науседа призвал «любой ценой» избежать победы России. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что в Евросовете чувствуется «ужасная усталость» от дебатов по Украине. По мнению экспертов, на Западе действительно наблюдается некоторое разочарование в украинском проекте. Однако США, вложившие в него слишком много ресурсов, не позволят своим союзникам в Европе сойти с киевского трека, уверены специалисты.

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил наличие усталости на Западе от конфликта на Украине.

«Некоторые последствия этой войны, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение людей и избирателей в других странах, — заявил Науседа в интервью газете El Mundo. — Возможно, в западных обществах есть усталость, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона».

Науседа подчеркнул, что Запад должен избежать «сценария победы России любой ценой».

«Украина по-прежнему остро нуждается в различных элементах систем противовоздушной обороны. И, к сожалению, мы не готовы их предоставить, несмотря на решения, которые были приняты несколько месяцев назад», — заявил Науседа.

Комментируя выделение дополнительной помощи ЕС Киеву, он сказал, что ещё верит в возможность «достичь консенсуса относительно финансовой поддержки», но если он так и не будет найден, то «есть возможность сделать это 26 странам».

«Мы уже были очень близки к этому решению на последнем саммите Европейского совета, но, вероятно, наши коллеги хотели настоять и поискать другие альтернативы. И в первую очередь есть альтернатива убедить (премьер-министра Венгрии. — RT) Виктора Орбана. Но очень важно, чтобы мы не теряли времени и принимали решения. Решение должно быть принято 1 февраля на внеочередном заседании, потому что Украина нуждается в деньгах», — сказал Науседа.

Напомним, к настоящему моменту ЕС так и не согласовал пакет помощи Украине в размере €50 млрд. Против пересмотра бюджета Евросоюза ради нужд киевского режима выступила, в частности, Венгрия, наложившая в середине декабря вето на этот транш. Аналогичного мнения придерживается и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С его точки зрения, если ЕС выделит €50 млрд Киеву, это приведёт к исчезновению данных средств и росту числа жертв в ходе конфликта, но не улучшит ситуацию для украинского режима. При этом переговорная позиция России лишь укрепится, считает политик.

Ранее Фицо также заявил, что «времена действительно меняются» и в Евросовете чувствуется «ужасная усталость» от дебатов по Украине.

«Его (Владимира Зеленского. — RT) ещё недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах (высших законодательных органов. — RT), как это было недавно в Соединённых Штатах», — приводит ТАСС слова Фицо, который выступает против поставок оружия на Украину и уже объявил, что Словакия не намерена больше осуществлять такие транши.

Палитра мнений

О негативных последствиях из-за помощи Киеву заявили и в Берлине. Как сообщил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, выступая перед парламентом, экономика ФРГ недополучает средства из-за трат на поддержку киевского режима. После этого министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Киеву со стороны Берлина и идти ва-банк на Украине. По его словам, «в противном случае» Германия сама окажется «беззащитной». Как отметил чиновник, ФРГ внесла наибольший вклад в поддержку Киева из всех стран Европейского союза, поэтому теперь настала очередь других государств. Ранее СМИ сообщили, что в Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus, которыми председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман предлагала Украине наносить удары «по объектам на территории России», в том числе в Крыму.

Бундестаг

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Кроме того, в очередной раз свою позицию по этому вопросу подтвердила и Венгрия. Как сообщил 16 января глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress, чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет длиться конфликт и тем «больше людей погибнет».

Со своей стороны президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Киеву крупной партии бронетехники, подчеркнув, что в ней нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что республика намерена сокращать военную помощь киевскому режиму из-за истощения собственных запасов.

Ранее в Нидерландах лидер победившей на парламентских выборах «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил, что его страна не должна поставлять ВСУ вооружения, поскольку их «очень мало». Политик также высказался в пользу переговоров, а не продолжения конфликта.

Польша же ещё в сентябре объявила о прекращении снабжения Украины вооружениями. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава хочет заняться оснащением собственных ВС.

«Под диктовку США»

По мнению экспертов, на Западе действительно устали от украинского кризиса, однако не стоит недооценивать решимость США «продавить свою волю по продолжению этого конфликта».

«Вашингтон и его союзники вложили в украинский проект слишком много ресурсов, и США не позволят от него легко отказаться. При этом по заявлениям целого ряда стран становится очевидно, что они не желают ещё больше втягиваться в этот конфликт и сокращают свою поддержку, несмотря на диаметрально противоположные призывы Вашингтона», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что идея необходимости поддержания украинского кризиса «в напряжённом состоянии генерируется искусственно Вашингтоном» и нынешним проамериканским руководством Еврокомиссии.

«Во многих странах ЕС всё чаще можно услышать, что военная и иная поддержка Киева становится серьёзным бременем для национальных экономик и ухудшает благосостояние граждан. При этом в западном обществе уже невооружённым взглядом можно наблюдать разочарование в украинском проекте, цели которого всё больше противоречат интересам самой Европы», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Что же касается президента Литвы, признавшего усталость населения западных государств, то, как констатирует Оленченко, он «демонстрирует абсолютную индифферентность по отношению к позиции этих людей, призывая продолжать борьбу против России».

«Эти заявления наверняка были сделаны под диктовку США, которые сами приостановили поддержку Киева, но рассчитывают, что её нарастит ЕС, а Вашингтону удастся сэкономить. Слова Науседы призваны побудить государства Евросоюза принять соответствующее решение», — сказал эксперт.

Комментируя заявления немецких властей о негативном влиянии помощи Украине на экономику Германии, аналитики сходятся во мнении, что Берлин таким образом реагирует на усталость населения от украинской проблематики и пытается «сгладить ситуацию».

«Германское руководство, по всей видимости, пока решило не усугублять ситуацию, ведь в ФРГ и так отмечаются протесты. Немецкое общество переполнено отрицательными эмоциями, связанными с ролью Берлина в украинском конфликте, и властям приходится это учитывать», — считает Оленченко.

Семибратов обратил внимание на то, что немецкое правительство в текущих реалиях пытается «достичь некоего компромисса между своей внешней политикой и реальными экономическими возможностями ФРГ».

«Дело не только в общественном мнении, но и в рецессии. Естественно, это бьёт по популярности канцлера Олафа Шольца и правящих партий. Учитывая, что забастовки не только в ФРГ, но и в других странах ЕС приняли массовый характер, можно говорить, что население объединения начинает терять терпение из-за политики Запада по Украине», — заключил эксперт.