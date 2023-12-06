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Newsweek: Зеленский в последнее время терпит серию неудач

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Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач, пишет издание Newsweek.
Newsweek: Зеленский в последнее время терпит серию неудач
  • Gettyimages.ru

«После отказа Болгарии передать Киеву 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркнул, что Зеленский оказался в затруднительном положении по многим причинам: страны Запада не присылают украинской армии дополнительную поддержку, ВСУ не добиваются успехов на фронте, а сам Зеленский сталкивается с критикой со стороны оппозиционных сил.

Украину ждут тяжёлые времена на фоне усталости от конфликта, резюмировали в статье.

Ранее Зеленский в последний момент отменил выступление перед конгрессменами США.

Сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.

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