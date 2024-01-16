Премьер-министр Словакии Роберт Фицо лично заявит украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что Братислава не будет отправлять Киеву оружие, а передаст только гуманитарную помощь. Словацкий политик планирует приехать в Ужгород на следующей неделе.

«Я встречусь с премьер-министром Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде, и я скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь и не будем посылать никакое оружие, поскольку оружие не решит проблему, которая царит сейчас на Украине», — сказал Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, его цитирует РИА Новости.

По словам премьера Словакии, уже дважды можно было договориться о прекращении огня, но ЕС выбрал неправильную политику. Российский рубль сохраняет позиции, а российские энергокомпании получают рекордную прибыль, подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Москвой, а не отправкой Киеву большего количества оружия.