«Попугать нас войсками»: почему в Европе снова призывают к созданию «военного Шенгена»

Нидерланды, Польша и Германия подписали декларацию о намерениях создать военный коридор. Об этом сообщила врио главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По её словам, Европе нужен «военный Шенген», чтобы перемещать военный персонал и грузы быстрее и эффективнее. Призывы упростить процедуру перемещения войск НАТО в Европе звучат с 2017 года. Эксперты отмечают, что Североатлантический альянс ищет способ упростить процесс развёртывания военной инфраструктуры у границ России.

Нидерланды, Польша и Германия подписали декларацию о намерениях создать военный коридор от Северного моря к восточному флангу НАТО. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Нам нужен «военный Шенген», чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию, с тем чтобы создать военный коридор», — написала она в социальной сети X (бывший Twitter).

Агентство Reuters сообщило о подписании декларации 30 января. Отмечается, что она направлена на сокращение бюрократических проволочек, препятствующих быстрой трансграничной переброске войск и вооружений по транспортному коридору, ведущему от Северного моря к восточному флангу НАТО.

Reuters отмечает, что в случае возникновения военного конфликта с Москвой США и их союзники по НАТО должны будут направить свои силы через порты Северного моря, а затем через Германию и Польшу на «восточный фронт».

«География такая, какая она есть. Это значит, что нужно иметь возможность быстро двигаться из Нидерландов через Германию в Польшу», — приводит агентство слова Кайсы Оллонгрен.

Старые планы

Призывы создать в Европе так называемый военный Шенген по аналогии с зоной открытых границ внутри Евросоюза звучат с 2017 года.

Тогда с таким предложением выступила занимавшая пост главы Минобороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт. Кроме того, за создание «военного Шенгена» выступал командующий армией США в Европе генерал-лейтенанта Бен Ходжес.

Издание Politico отмечало, что американские чиновники жаловались на то, что перемещение войск США в Польшу из Германии, например, требовало подачи официального уведомления за пять дней.

Погрузка американской военной техники на корабль

AP

© Bilal Hussein

Кроме того, серьёзные проблемы создавали и различия в уровне инфраструктуры в разных странах НАТО: дороги и мосты, которые потенциально могут не выдержать вес тяжёлой техники; слишком низкие просветы автомобильных тоннелей, а также малые размеры взлётно-посадочных полос.

При этом в НАТО отмечали, что бюрократическая волокита проявляется только во время учений в мирное время, а в случае реальной военной опасности Верховный главнокомандующий НАТО в Европе, базирующийся в бельгийском Монсе, просто предупредит союзников и развернёт войска по необходимости.

Однако Жанин Хеннис-Плассхарт всё-таки призвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и занимавшую тогда пост главы дипломатии ЕС Федерику Могерини подключиться к работе по снятию этих бюрократических барьеров.

В то время каких-либо межгосударственных соглашений или решений на законодательном уровне ЕС принято не было. К обсуждению этой темы в Европе вернулись уже после начала спецоперации РФ на Украине.

Также по теме На военной орбите: Финляндия подпишет с США соглашение о размещении в стране американских войск Правительство Финляндии уполномочило министра обороны Антти Хяккянена подписать 18 декабря военное соглашение Defence Cooperation...

В ноябре 2023 года глава Объединённого командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк снова заявил об опасениях военных планировщиков альянса относительно того, что слишком много бюрократии мешает передвижению войск по Европе.

«У нас истекает время. То, что мы не успеем сделать в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны» — сказал генерал.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные призывы являются нагнетанием напряжённости в Европе.

Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда считал Россию «условным противником», а сейчас в открытую определяет Москву как «очевидного противника».

«Но это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Газета The Times 29 января сообщила, что НАТО якобы уже ведёт переговоры о создании военных коридоров по всей Европе в рамках системы «военного Шенгена» в соответствии с призывом Зольфранка.

По данным издания, решения, принятые в результате этих переговоров, могут быть объявлены до следующего саммита НАТО в июле.

Напомним, что в последнее время ряд высокопоставленных чиновников стран Европы выступили с призывами готовиться к потенциальной военной конфронтации с Россией.

Однако Москва неоднократно заявляла, что ей не нужна война с НАТО, а президент России Владимир Путин отмечал, что РФ не заинтересована в нападении на кого-либо из членов альянса.

Теория и практика

С момента возвращения Крыма в состав России европейские члены НАТО пытались создать условия для более удобного развёртывания инфраструктуры альянса вблизи российских границ, отметил профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в беседе с RT.

Штаб-квартира НАТО

Gettyimages.ru

© Drbouz

«Сейчас эту проблему собираются решить путём заключения подобных соглашений. Но одно дело — задекларировать на бумаге, а другое — реализовать на практике. Реализовать эти транспортные коридоры не получалось до сих пор потому, что инфраструктура Восточной Европы не предназначена для тяжёлой боевой техники, которая существует на Западе. Это в очередной раз подтвердила недавняя история с танками Abrams на Украине. Кроме того, есть известные проблемы с шириной железнодорожной колеи, которая не позволяет быстро перебрасывать технику по странам НАТО», — напомнил политолог.

Эти проблемы до сих пор не решены, так как требуют больших финансовых затрат, добавил Владимир Винокуров.

При этом, когда в НАТО говорят о необходимости создания транспортного коридора от Северного моря до восточного фланга альянса, подразумевается, что он нужен для более быстрого продвижения прибывающих в Европу сил США, так как другие европейские армии могут добраться на восток иными транспортными артериями, пояснил аналитик.

Также по теме «В угоду безопасности НАТО»: Швейцария присоединится к европейской системе ПРО и ПВО ESSI Швейцария намерена присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative...

«Этот коридор создаётся для того, чтобы сосредоточить по периметру границ РФ армию численностью около 300 тыс. военнослужащих стран НАТО. Это та самая «петля Анаконды», которая была сформулирована Бжезинским. Все эти транспортные коридоры направлены на сдерживание России. Безусловно, нужно учитывать озвученные планы Нидерландов, Германии и Польши и самим планировать выделение бюджета на оборонные нужды, но это нужно делать спокойно, размеренно и с уверенностью в своих силах», — рассказал собеседник RT.

Доктор политических наук Михаил Александров также считает, что реализовать такой транспортный коридор будет непросто.

«Необходимо урегулировать все детали, расписать, как будут двигаться войска, какие для этого нужны документы, за сколько они будут оповещать друг друга. Это не такой простой вопрос. Одно дело — заявить, а другое — практически осуществлять», — отметил эксперт.

Перемещение войск регулируется взаимными соглашениями между двумя странами, так как они контролируют множество аспектов логистики и оплаты таких перемещений, добавил Михаил Александров.

«Это декларативная акция, направленная на то, чтобы повлиять на Россию, попугать нас войсками, двигающимися к нашей границе. Но мы проводим спецоперацию на Украине, численность армии которой больше, чем жалкие нидерландские войска», — заметил аналитик.

Тем не менее НАТО постепенно будет наращивать присутствие на границах РФ, к чему нужно быть готовыми, считает Михаил Александров.