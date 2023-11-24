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Песков назвал эскалацией напряжённости слова о «военном шенгене» для НАТО

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Заявления о необходимости создания «военного шенгена» для НАТО является нагнетанием напряжённости в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал эскалацией напряжённости слова о «военном шенгене» для НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Ранее глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк сообщил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса.

Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда считал Россию «условным противником», а сейчас в открытую определяет Москву как «очевидного противника».

«Но это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Также Песков заявил, что НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры.

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