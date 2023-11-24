Песков назвал эскалацией напряжённости слова о «военном шенгене» для НАТО

Заявления о необходимости создания «военного шенгена» для НАТО является нагнетанием напряжённости в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк сообщил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса.

Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда считал Россию «условным противником», а сейчас в открытую определяет Москву как «очевидного противника».

«Но это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Также Песков заявил, что НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры.