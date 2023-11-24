Песков назвал эскалацией напряжённости слова о «военном шенгене» для НАТО
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Ранее глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк сообщил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса.
Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда считал Россию «условным противником», а сейчас в открытую определяет Москву как «очевидного противника».
«Но это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.
Также Песков заявил, что НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры.