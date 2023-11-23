Зольфранк: нужно создать военный «шенген» НАТО со свободным перемещением войск

Глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк заявил, что нужно создать военный «шенген» со свободным перемещением войск альянса.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, альянс сталкивается с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов.

Зольфранк отметил, что хотел бы создать военный «шенген» — зону свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение внутри Европейского союза.

20 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пересматривает своё военное присутствие на Западных Балканах.