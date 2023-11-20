В НАТО изучают возможность расширить военное присутствие на Западных Балканах

НАТО пересматривает своё военное присутствие на Западных Балканах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы в настоящее время проводим пересмотр нашими военными властями нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, в альянсе обсуждают, стоит ли НАТО увеличить присутствие в регионе на постоянной основе, чтобы «предотвратить новые конфликты».

В августе генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал грант на «укрепление кадрового потенциала» центров социальной работы в Боснии и Герцеговине.

Ранее ЕК направляла Сербии €1,5 млн на «эффективное освоение» программ ЕС.