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В НАТО изучают возможность расширить военное присутствие на Западных Балканах

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НАТО пересматривает своё военное присутствие на Западных Балканах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО изучают возможность расширить военное присутствие на Западных Балканах
  • © NurPhoto

«Мы в настоящее время проводим пересмотр нашими военными властями нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, в альянсе обсуждают, стоит ли НАТО увеличить присутствие в регионе на постоянной основе, чтобы «предотвратить новые конфликты».

В августе генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал грант на «укрепление кадрового потенциала» центров социальной работы в Боснии и Герцеговине.

Ранее ЕК направляла Сербии €1,5 млн на «эффективное освоение» программ ЕС.

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