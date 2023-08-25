ЕК направит €1 млн на подготовку кадров социальной сферы в Боснии и Герцеговине

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал грант на «укрепление кадрового потенциала» центров социальной работы в Боснии и Герцеговине. С документом ознакомился RT.

В рамках проекта европейские специалисты намерены укрепить потенциал и повысить эффективность муниципальных служб и центров социальной работы в Боснии и Герцеговине.

Для этого планируется провести «тщательную разработку и планирование» как экономических, так и социальных стратегий, отмечается в описании программы. По мнению авторов, это позволит расширить доступ жителей страны к государственным услугам и повлияет на возможности трудоустройства. Особое внимание будет уделяться наиболее уязвимым группам населения в целевых районах, отмечают в ЕК.

Реализация проекта рассчитана на три года. Общий объём финансирования составит €1 млн.

Политолог Юрий Светов в разговоре с RT выразил мнение, что Еврокомиссия таким образом добивается лояльности населения Западных Балкан к перспективам присоединения их стран к ЕС и НАТО.

«Боснию и Герцеговину они достаточно давно обрабатывают, потому что там напряжённая ситуация. Не отрегулированы вопросы защиты прав сербского населения. В Еврокомиссии надеются, что потратят деньги на перелом общественного мнения в свою пользу», — отметил эксперт.

Ранее ЕК направляла Сербии €1,5 млн на «эффективное освоение» программ ЕС.