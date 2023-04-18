ЕК потратит более €2 млн на обеспечение эффективного госуправления финансами в БиГ
- РИА Новости
«Цель данного проекта состоит в том, чтобы внести вклад в полномасштабное внедрение бюджетирования на основе программ с тем, чтобы укрепить связь между приоритетами экономической политики и стратегическим/среднесрочным планированием и составлением бюджета», — отмечается в документе.
Для этого в ЕК предлагают внедрить новое программное обеспечение для планирования бюджета и составления отчётов, а также провести соответствующую программу подготовки кадров.
Согласно данным контракта, задачи должны быть выполнены в течение 2,5 года. Объём финансирования составит €2,25 млн.
Ранее Еврокомиссия финансировала «поддержку» административных ресурсов в Боснии и Герцеговине.