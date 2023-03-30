Евростат займётся статистикой на Западных Балканах и Турции «для будущего членства в ЕС»

Генеральный директорат Еврокомиссии Евростат планирует «подготовить» органы официального статистического учёта государств Балканского полуострова и Турции к будущему членству в Евросоюзе. С документом ознакомился RT.

«Цель контракта — подготовка органов официального статистического учёта Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Турции к будущему членству в ЕС», — отмечается в документе.

Программа заключается в том, чтобы привести нынешние методы и практики государств в соответствие со статистическим законодательством и интегрировать их в Европейскую статистическую систему, подчёркивается в описании контракта.

Общий объём финансирования составит €7,5 млн. Срок реализации задач — четыре года.

Ранее Еврокомиссия направляла €5 млн на программу стратегических коммуникаций на Западных Балканах и в Турции, чтобы повышать осведомлённость жителей «о значении поддержки ЕС в регионе».