Евростат займётся статистикой на Западных Балканах и Турции «для будущего членства в ЕС»

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии Евростат планирует «подготовить» органы официального статистического учёта государств Балканского полуострова и Турции к будущему членству в Евросоюзе. С документом ознакомился RT.

«Цель контракта — подготовка органов официального статистического учёта Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Турции к будущему членству в ЕС», — отмечается в документе.

Программа заключается в том, чтобы привести нынешние методы и практики государств в соответствие со статистическим законодательством и интегрировать их в Европейскую статистическую систему, подчёркивается в описании контракта.

Общий объём финансирования составит €7,5 млн. Срок реализации задач — четыре года.

Ранее Еврокомиссия направляла €5 млн на программу стратегических коммуникаций на Западных Балканах и в Турции, чтобы повышать осведомлённость жителей «о значении поддержки ЕС в регионе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить