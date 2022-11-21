Европа планирует инвестировать €28 млн в «социально-экономическое развитие» Западных Балкан

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) инициировал программу по инвестированию в инфраструктуру Балканского полуострова. Финансирование выделяется на реализацию инвестиционных проектов в области энергетики, общественной и транспортной сферы, цифровой экономики и экологии. С документом ознакомился RT.

«Общая цель данной технической поддержки — содействие социально-экономическому развитию путём улучшения инфраструктуры в странах-кандидатах и потенциальных кандидатах в регионе Западных Балкан», — отмечают составители.

Согласно документу программа будет реализована в Боснии и Герцеговине, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии. Объём финансирования составит €28 млн.

При этом в ЕИБ отмечают, что финансирование приоритетных инфраструктурных проектов может осуществляться сочетанием европейских грантов и займов международных финансовых институтов.

«Конкретные цели данной технической поддержки — поддержать подготовку и реализацию приоритетных инфраструктурных инвестиционных проектов, финансирование которых может осуществляться сочетанием грантов (из фондов ЕС и иных) и займов (от международных финансовых учреждений), в энергетике, экологии, общественной сфере, транспортной сфере и цифровой экономике», — говорится в тексте документа.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что под видом гуманитарной помощи происходит подчинение политических элит на Западных Балканах.

«ЕС внимательно смотрит за Балканским полуостровом, считает для себя этот регион стратегическим. За Западные Балканы идёт геополитическая битва, поэтому Запад через различные структуры будет продолжать финансировать те или иные проекты. Под видом фактически гуманитарной помощи происходит подчинение местных политических элит», — заключил эксперт.

Ранее Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделял €13 млн на развитие инфраструктуры Западно-Балканского региона.