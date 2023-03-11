Узнать больше

ЕК направит €2 млн на «поддержку» административных ресурсов в Боснии и Герцеговине

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал грант на расширение использования административных источников данных для составления официальной статистики. С документом ознакомился RT.

«Общая цель состоит в том, чтобы увеличить частоту использования административных источников данных в обычном процессе составления официальной статистики в Боснии и Герцеговине», — отмечается в документе.

При этом инициатива подразумевает «установление или улучшение сотрудничества с выбранными обладателями административных источников данных на всех уровнях власти».

В рамках программы европейские специалисты намерены повысить осведомлённость среди владельцев данных о важности их использования для составления официальной статистики.

Общий объём финансирования составит €2 млн. Согласно данным доклада, деньги будут направлены из общих средств бюджета Евросоюза и Европейского фонда развития.

Ранее Еврокомиссия планировала оказать «помощь» организациям гражданского общества и СМИ в Боснии и Герцеговине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить