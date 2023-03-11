ЕК направит €2 млн на «поддержку» административных ресурсов в Боснии и Герцеговине
«Общая цель состоит в том, чтобы увеличить частоту использования административных источников данных в обычном процессе составления официальной статистики в Боснии и Герцеговине», — отмечается в документе.
При этом инициатива подразумевает «установление или улучшение сотрудничества с выбранными обладателями административных источников данных на всех уровнях власти».
В рамках программы европейские специалисты намерены повысить осведомлённость среди владельцев данных о важности их использования для составления официальной статистики.
Общий объём финансирования составит €2 млн. Согласно данным доклада, деньги будут направлены из общих средств бюджета Евросоюза и Европейского фонда развития.
Ранее Еврокомиссия планировала оказать «помощь» организациям гражданского общества и СМИ в Боснии и Герцеговине.