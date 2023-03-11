ЕК направит €2 млн на «поддержку» административных ресурсов в Боснии и Герцеговине

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал грант на расширение использования административных источников данных для составления официальной статистики. С документом ознакомился RT.

«Общая цель состоит в том, чтобы увеличить частоту использования административных источников данных в обычном процессе составления официальной статистики в Боснии и Герцеговине», — отмечается в документе.

При этом инициатива подразумевает «установление или улучшение сотрудничества с выбранными обладателями административных источников данных на всех уровнях власти».

В рамках программы европейские специалисты намерены повысить осведомлённость среди владельцев данных о важности их использования для составления официальной статистики.

Общий объём финансирования составит €2 млн. Согласно данным доклада, деньги будут направлены из общих средств бюджета Евросоюза и Европейского фонда развития.

Ранее Еврокомиссия планировала оказать «помощь» организациям гражданского общества и СМИ в Боснии и Герцеговине.