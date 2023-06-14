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Еврокомиссия выделит Сербии €1,5 млн на «эффективное освоение» программ ЕС

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Ирина Сафонова
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству направит финансирование Сербии на поддержку участия страны в программах ЕС. С описанием гранта ознакомился RT.

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству намерен способствовать «эффективному освоению» средств ЕС в Сербии. Для этого европейские специалисты будут взаимодействовать с органами власти и национальными контактными центрами страны.

«Цель данного контракта — повышение эффективности освоения фондов ЕС путём поддержки национальных контактных пунктов, соответствующих национальных органов власти, правительственных органов и административных структур в Республике Сербия», — следует из описания документа. 

В частности, речь идёт о программах в области образования Erasmus+ и Horizon 2020, налогообложения Fiscalis 2020, обеспечения таможенной безопасности, а также о программе ЕС по занятости и социальным инновациям, здравоохранению, механизму гражданской защиты и СМИ и др.

Общий объём финансирования составит €1,5 млн. Срок реализации задач контракта — два года.

Ранее ЕК финансировала программу по «стратегическому информированию» албанцев о процессе присоединения к ЕС.

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