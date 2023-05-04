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Еврокомиссия выделит €3 млн на «стратегическое информирование» албанцев о Евросоюзе

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Оксана Соломатина
Еврокомиссия опубликовала грант на повышение общественной осведомлённости о Евросоюзе и процессе присоединения к ЕС в Албании. С документом ознакомился RT.
Еврокомиссия выделит €3 млн на «стратегическое информирование» албанцев о Евросоюзе
  • AP
  • © Olivier Matthys

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделяет грант в размере €3 млн на «стратегическое информирование» о Европейском союзе и процессе вступления Албании в ЕС.

Согласно документу, цель закрытого тендера заключается в повышении общественной осведомлённости о ЕС в Албании и финансировании «Дома Европы» в Тиране «как площадки коммуникационных мероприятий в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

Исходя из описания контракта, для реализации программы европейские специалисты намерены запустить производство рекламных, пропагандистских и информационных фильмов и видеоматериалов в Албании.

Задачи программы должны быть выполнены в течение двух лет, отмечается в документе.

Ранее Еврокомиссия направляла €2 млн на «объяснение» процесса вступления в ЕС жителям Сербии.

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