Еврокомиссия выделит €3 млн на «стратегическое информирование» албанцев о Евросоюзе

Еврокомиссия опубликовала грант на повышение общественной осведомлённости о Евросоюзе и процессе присоединения к ЕС в Албании. С документом ознакомился RT.

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделяет грант в размере €3 млн на «стратегическое информирование» о Европейском союзе и процессе вступления Албании в ЕС.

Согласно документу, цель закрытого тендера заключается в повышении общественной осведомлённости о ЕС в Албании и финансировании «Дома Европы» в Тиране «как площадки коммуникационных мероприятий в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

Исходя из описания контракта, для реализации программы европейские специалисты намерены запустить производство рекламных, пропагандистских и информационных фильмов и видеоматериалов в Албании.

Задачи программы должны быть выполнены в течение двух лет, отмечается в документе.

Ранее Еврокомиссия направляла €2 млн на «объяснение» процесса вступления в ЕС жителям Сербии.