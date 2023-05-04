Еврокомиссия выделит €3 млн на «стратегическое информирование» албанцев о Евросоюзе
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- © Olivier Matthys
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделяет грант в размере €3 млн на «стратегическое информирование» о Европейском союзе и процессе вступления Албании в ЕС.
Согласно документу, цель закрытого тендера заключается в повышении общественной осведомлённости о ЕС в Албании и финансировании «Дома Европы» в Тиране «как площадки коммуникационных мероприятий в политической, экономической, социальной и культурной сферах».
Исходя из описания контракта, для реализации программы европейские специалисты намерены запустить производство рекламных, пропагандистских и информационных фильмов и видеоматериалов в Албании.
Задачи программы должны быть выполнены в течение двух лет, отмечается в документе.
Ранее Еврокомиссия направляла €2 млн на «объяснение» процесса вступления в ЕС жителям Сербии.