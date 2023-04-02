Еврокомиссия потратит €2 млн на «объяснение» процесса вступления в ЕС жителям Сербии

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству будет финансировать деятельность делегации ЕС в Сербии. Инициатива сосредоточена на том, чтобы объяснить жителям балканской республики процесс переговоров и присоединения к Евросоюзу. С документом ознакомился RT.

«Общая цель проекта — оказание помощи и поддержки делегации ЕС в Сербии в деле повышения информированности и осведомлённости общественности о ЕС и процессе вступления Сербии в ЕС / процессе переговоров (о вступлении Сербии в ЕС. — RT)», — отмечают в Еврокомиссии.

Согласно описанию контракта, подрядчик будет проводить коммуникационные кампании через средства массовой информации, чтобы продвигать деятельность европейского представительства.

«Подрядчик будет создавать, разрабатывать и проводить комплексные коммуникационные кампании (посредством телевидения, радио, социальных сетей, прессы и мероприятий), продвигая деятельность ЕС в Сербии, будь то финансовая поддержка, совершенствование стандартов, расширение экономических возможностей или реформирование, проводимое в рамках процесса вступления в ЕС», — говорится в документе.

В рамках проекта также предполагается покупка СМИ для увеличения охвата коммуникации ЕС в Сербии. Бюджет программы составит €2 млн.

Политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT отметил, что подобные сценарии направлены на переориентацию Сербии в противоположную от России сторону.

«Сербия — это единственный союзник России в Европе, и, видимо, в Брюсселе посчитали, что сербскому населению нужно «протереть очки» в отношении нашей страны. Главное, чтобы было кому слушать европейских пропагандистов. Вот только есть одно но: всё совершеннолетнее население Сербии ещё помнит натовские бомбардировки и жестокое отношение к сербской нации. И лишь Россия на тот момент официально заявляла себя союзником Белграда», — отметил эксперт.

Ранее USAID направляло $2 млн на «повышение уровня честности выборов» в Сербии.