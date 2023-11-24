Песков: НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры.

Песков подчеркнул, что именно альянс на постоянной основе движется со своей военной инфраструктурой к российской границе.

«Мы не движемся в сторону НАТОвской инфраструктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности», — сказал он.

Ранее Песков выразил уверенность, что НАТО продолжит поставки вооружения Украине.