Песков уверен, что НАТО продолжит поставки вооружения Украине

НАТО продолжит своё вовлечение в конфликт на Украине, туда будут поставляться всё более технологичные вооружения, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине. НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлечённости, прямой вовлечённости в этот конфликт», — сказал представитель Кремля, его слова приводят «Известия».

По его словам, для России это очевидно.

Вместе с этим он подчеркнул, что поставки оружия НАТО на Украину не изменят хода спецоперации.