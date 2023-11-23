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Песков уверен, что НАТО продолжит поставки вооружения Украине

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НАТО продолжит своё вовлечение в конфликт на Украине, туда будут поставляться всё более технологичные вооружения, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков уверен, что НАТО продолжит поставки вооружения Украине
  • РИА Новости

«НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине. НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлечённости, прямой вовлечённости в этот конфликт», — сказал представитель Кремля, его слова приводят «Известия».

По его словам, для России это очевидно.

Вместе с этим он подчеркнул, что поставки оружия НАТО на Украину не изменят хода спецоперации.

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