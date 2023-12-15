На военной орбите: Финляндия подпишет с США соглашение о размещении в стране американских войск

Правительство Финляндии уполномочило министра обороны Антти Хяккянена подписать 18 декабря военное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) с США, сообщила пресс-служба правительства. Такое решение было принято на заседании кабинета министров республики. По условиям DCA американские военные могут получить доступ к согласованным объектам в Финляндии, разместить там технику, самолёты и другие транспортные средства. По информации финских СМИ, американский контингент может дислоцироваться на 15 военных базах страны. Как отмечают аналитики, США продолжают втягивать Финляндию в орбиту НАТО, рассчитывая таким образом сформировать кольцо военных объектов вокруг РФ.

Правительство Финляндии уполномочило министра обороны страны Антти Хяккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать 18 декабря в Вашингтоне оборонное соглашение с США, сообщили в пресс-службе финского правительства.

Соответствующее решение было принято на прошедшем 14 декабря пленарном заседании кабмина.

«Оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA), которое мы собираемся подписать, поспособствует дальнейшему укреплению двустороннего союза Финляндии и США. Оно усилит безопасность и оборонные возможности страны и позволит сотрудничать во всех ситуациях в области безопасности. Соглашение также имеет региональное значение, и оно поможет Финляндии внести свой вклад в усилия НАТО в плане коллективной обороны», — заявила Элина Валтонен.

На сайте финского правительства отмечается, что DCA укрепит оборону страны, поскольку позволит обеспечить присутствие и подготовку американских войск. В пресс-службе пояснили, что соглашение допускает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, а также въезд и перемещение американских самолётов, судов и транспорта.

Таким образом, это соглашение будет способствовать реализации концепции сдерживания и обороны НАТО, подчёркивают в Хельсинки.

«Подписание оборонного соглашения — не конечная точка, а новый шаг к ещё более тесному сотрудничеству между оборонными ведомствами Финляндии и США. Документ отражает готовность США содействовать безопасности Финляндии и создаёт условия для сотрудничества в период кризисов. Финляндия защищает себя не в одиночку, а вместе с США как член НАТО», — отметил Антти Хяккянен.

«Дополнительный очаг напряжённости»

Ряд других стран НАТО, в том числе Латвия, Литва, Норвегия и Эстония, имеют схожее двустороннее оборонное соглашение с США, а Дания и Швеция находятся в стадии переговоров с Вашингтоном на этот счёт.

Финская газета Helsingin Sanomat уточнила, что в рамках оборонного соглашения власти страны предоставят военным США доступ к 15 базам на своей территории.

При этом некоторые эксперты в Финляндии отмечают, что страна, делая такой шаг, отказывается от части суверенитета без открытия какой-либо общественной дискуссии по этому вопросу.

Финские военные

globallookpress.com

В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае заключения соглашения между Финляндией и США России придётся принять соответствующие меры.

«Будем вынуждены принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России», — сообщила дипломат.

Она пояснила, что решения Москвы в этой области находятся в прямой зависимости от действий Вашингтона и Хельсинки в рамках DCA.

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«Конкретные шаги нашей страны будут зависеть от практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финских военных базах», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что до начала СВО Финляндия наряду со Швецией имела статус нейтральной страны. Однако весной 2022 года Хельсинки и Стокгольм подали официальную заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023-го Финляндия была принята в состав Североатлантического альянса.

В мае 2022-го президент РФ Владимир Путин сказал, что у Москвы «нет проблем» с Финляндией и Швецией. В то же время российский лидер подчеркнул, что ответная реакция Москвы на расширение военной инфраструктуры будет зависеть от тех угроз, которые будут создаваться для России.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу в августе 2023-го назвал такое расширение серьёзным дестабилизирующим фактором и выразил опасения, что на финской территории могут появиться дополнительные воинские контингенты и ударные вооружения НАТО, способные «на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России». В октябре на коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии Шойгу заявил, что присоединение Финляндии к НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции «создали дополнительный очаг напряжённости».

«Не сулит ничего хорошего»

Эксперты констатируют, что все недавние действия финской стороны свидетельствуют о том, что республика сознательно продолжает придерживаться курса на конфронтацию с Россией.

«Финляндия показала, что ранее она только играла роль дружественной страны по отношению к РФ, а также то, что Москва совершенно напрасно после Второй мировой вывела войска с части их территории. Всё это результат доверчивости. А вот если американцы куда-то ввели войска, то их потом не выгонишь. Теперь они разместятся в Финляндии», — отметил в разговоре с RT политолог Михаил Александров.

Хельсинки

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С его точки зрения, Финляндия таким образом бесспорно утратит часть своего суверенитета, как и любая страна, допустившая пребывание американского контингента на своей территории.

«Финнов подготовили на предмет того, что они тоже часть Запада и его форпост против России. Поэтому никакой общественной дискуссии о размещении американских войск не было и нет», — констатировал аналитик.

Впрочем, никакого положительного эффекта для Хельсинки от дислокации американских подразделений в стране ожидать не стоит, уверен Александров.

«Если Финляндия не будет активно провоцировать конфликт с Россией, даже несмотря на то, что там есть американские базы, всё останется так, как есть. Единственное, финны проиграют с экономической точки зрения, потому что американцы их кормить не будут», — предположил эксперт.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров отметил, что США планомерно продолжают втягивать Финляндию в свою военную орбиту.

«Это очередной шаг по внедрению Хельсинки в военные планы США и НАТО. Идёт речь о том, что на финских площадках будут размещаться и F-16 — носители тактического ядерного оружия, например на воздушной базе Рованиеми. Возможные последствия таких действий могут быть весьма неприятными. Ясно, что на всё это последует соответствующая реакция со стороны военно-политического руководства и командования ВС РФ», — заявил Винокуров.

О том, кто играет главную роль в этом партнёрстве, недвусмысленно свидетельствуют пункты, которые Вашингтон, как правило, требует включать в подобные соглашения, добавил аналитик.

«Американцы всегда требуют, чтобы их военнослужащие не подлежали уголовно-административному преследованию в странах, с которыми они имеют подобные соглашения, и примеров тому много. Насчёт общественной дискуссии — тут ответ очень простой. Это всё организовало правительство экс-премьера Санны Марин, которая фактически единолично всё это решила и подписала документы о вступлении в НАТО. Никакого обсуждения не было ни на каком уровне. Та же ситуация и с DCA: всё делается в обход общественности», — пояснил специалист.

По его словам, США продолжают реализацию своей стратегии по формированию вокруг России кольца из военных объектов, что даёт НАТО возможность разворачивать военные операции и наносить удары по территории РФ.