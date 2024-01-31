Нидерланды подписали с ФРГ и Польшей декларацию о создании военного коридора

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что подписала с Германией и Польшей декларацию о создании военного коридора для перемещения военной техники.

Как она написала на своей странице в соцсети X, это будет «военный Шенген», который позволит быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику.

«Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — указала Оллонгрен.

Ранее сообщалось, что Германия готовит оборонный план, согласно которому в случае конфликта с Россией она станет страной транзита оружия и военных.