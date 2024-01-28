Bild: ФРГ станет страной транзита оружия и военных в случае конфликта с Россией

Германия готовит оборонный план, в котором выделяется роль транзитного характера страны в случае конфликта с Россией.

Об этом пишет Bild.

По данным издания, эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны.

«Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через неё на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус признал, что Германия не готова к противостоянию с Россией.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.